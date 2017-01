Fein: "Por un recurso de amparo se impidió una obra fundamental para el Saladillo"

la circulación de vehículos por esa importante arteria quedó restringida por precaución. La mandataria recordó que por un recurso de amparo judicial del año 2010 "se impidió la realización de una obra fundamental" para evitar problemas con el Saladillo. La intendenta Mónica Fein visitó esta mañana el puente Ayacucho para tomar contacto directo con la situación planteada en ese lugar debido al importante aumento de caudal que experimenta por estas horas el arroyo Saladillo. De hecho,La mandataria recordó que por un recurso de amparo judicial del año 2010 "se impidió la realización de una obra fundamental" para evitar problemas con el Saladillo.





apuente2.jpg El tránsito quedó restringido esta mañana en el puente Ayacucho. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



Tras la recorrida por todo el sector, donde también tomó contacto con vecinos que viven a la vera del arroyo, Fein habló con los periodistas. "Reducimos la circulación por el puente para distribuir el peso. Hemos acordado con las autoridades de Villa Gobernador Gálvez impedir la circulación de vehículos pesados y ahora estamos monitoreando la cascada", señaló la mandataria rosarina.





apuente3.jpg Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



La titular del Departamento Ejecutivo agregó que los equipos municipales "están en contacto desde hace dos días con las familias que viven allí. Les estamos dando una ayuda económica para que puedan alquilar algo alternativo porque es muy difícil saber cómo se ha socavado este lugar".

Fein reiteró que el municipio "está siguiendo de cerca el comportamiento del arroyo. Estamos en contacto con la Provincia y con el ministro de Infraestructura , José Garibay. Si la cascada se va corriendo y se acerca al puente, tendremos que impedir el tránsito. También estamos trabajando para que no haya ningún riesgo de vida humanas con las familias que están en el lugar", sostuvo.





Además, la intendenta se refirió a la resolución judicial que frenó obras de hidráulica sobre el cauce. "Por un recurso de amparo de 2010 por la ley 10 mil se impidió hacer una obra fundamental. Al no hacerse esa obra, cada inundación fue haciendo que la cascada se fuera corriendo no sólo perdiendo no sólo su valor paisajístico sino también poniendo en riesgo obras como ésta".