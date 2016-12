Fein pidió reflexión "sobre el consumo de alcohol y sustancias"

La intendenta Mónica Fein presentó una campaña de comunicación y difusión tendiente a prevenir y concientizar sobre el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, problemática que afecta al conjunto de la sociedad, pero impacta de modo más dramáticos en los jóvenes.

"Después de un año muy fuerte de trabajo con las organizaciones sociales, el sistema de salud, con los jóvenes, con los empresarios de la nocturnidad, convocamos a la sociedad a reflexionar en temas como el exceso de alcohol, que está naturalizado, y que en la previa o en los lugares donde vamos tiene un efecto importante", explicó Fein, en el acto de lanzamiento de la iniciativa realizada en el Galpón de la Juventud.

Asimismo, señaló que el objetivo de la campaña es "interpelar a la población por el consumo de sustancias, el consumo de psicofármacos", y enfatizó: "Lo que planteamos es que piensen en su futuro".

Además de spots televisivos, las acciones se orientan a intervenciones en boliches nocturnos, un juego virtual relacionado con la temática, y la difusión de consignas orientadas a que difundir las consecuencias de las adicciones.

Fein recordó que desde la Municipalidad se creó recientemente el espacio interdisciplinario La Estación, donde aquellos que consideren estar en situación de riesgo en relación al consumo de alguna sustancia, incluso sus familiares, pueden recurrir para recibir orientación.

En ese sentido, precisó que la prevención y el tratamiento se inscriben en "el reconocimiento de la salud como derecho, y de las personas consumidoras como sujetos también de derecho", y explicó: "Dejar de consumir no es una condición de inicio de tratamiento. Por el contrario, se orienta por el principio de que una persona que no puede o no quiere dejar de consumir, debe ser ayudada a disminuir los riesgos que puedan estar vinculados con el consumo".

La campaña tiene un enfoque multiplataforma ya que estará presente en los medios tradicionales de comunicación, como así también en redes, juegos online y también campañas de concientización dentro de los bares y boliches. Cuenta también con un formato de micro-relatos dirigidos a diferentes espacios, como los mencionados anteriormente.

El eje de todas las acciones es reconocer el problema como un problema de todos, sin generar estigmatización, brindando información útil sobre las sustancias y sus efectos, comprometiendo a las familias e invitando al diálogo con los más jóvenes.

