Fein: "No hay prueba cierta de que Nisman haya sido asesinado"

La ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la investigación de la muerte de Alberto Nisman, volvió a defender ayer su actuación e insistió en que en la causa judicial por la muerte del ex fiscal no hay "ninguna prueba categórica y cierta" de que se haya tratado de un homicidio e insistió en que se sintió "agraviada" por las críticas que recibió anteayer durante el acto en Plaza de Mayo en homenaje al ex funcionario judicial.

"No teníamos ninguna prueba categórica y cierta sobre que estuviéramos ante un acto homicida. Yo estuve siempre a la espera de resultados que nunca llegaron", afirmó Fein en referencia al entrecruzamiento de llamados del domingo 18 de enero de 2015 (día en que hallaron el cuerpo de Nisman) entre el ex director de la ex Side, Fernando Pocino; el ex director de Inteligencia, Alberto Mazzino, el espía Antonio Jaime Stiuso, el ex jefe del Ejército César Milani y el ex funcionario Juan Martín Mena.

La ex funcionaria —quien fue denunciada por irregularidades en la marcha de la investigación— subrayó que "la causa Nisman se mediatizó" y advirtió que desde distintos sectores "hablaron de pruebas que no existen".

"Yo llegué (al departamento de Nisman) tres horas después de que ingresaran la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos...", insistió. Además, defendió su trabajo en la investigación y advirtió: "Hablemos con objetividad, yo me manejé con un ordenamiento procesal".

Fein se refirió también a la difusión de las declaraciones judiciales de Stiuso y resaltó la importancia de que el ex espía "traiga pruebas" que apoyen sus afirmaciones.

"Que lo fundamente, que traiga las pruebas. Si están las pruebas, bienvenido, soy la primera en decir «agradezco a Stiuso y felicito a la Justicia federal que pudieron tener la prueba que no nos aportó a nosotros»", sostuvo.

La ex fiscal cuestionó los dichos de la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sobre la presunta "participación" del técnico informático Diego Lagomarsino en lo que ella cree que fue un crimen, al decir que no hay "prueba cierta" que lo involucre en "la muerte".

Asimismo, negó que ella haya contaminado con pisadas el baño en el que fue encontrado el cadáver del fiscal al asegurar que previamente a su ingreso se realizó una filmación y capturas fotográficas, "por lo tanto los patrones de sangre jamás se afectaron".