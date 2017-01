Fein: "Llegué al departamento de Nisman tres horas después que la madre"

La exfiscal Viviana Fein insistió hoy en que en la causa judicial por la muerte de Alberto Nisman no hay "ninguna prueba categórica y cierta" de que se haya tratado de un homicidio e insistió en que se sintió "agraviada" por los sectores que cuestionaron su tarea.

"No teníamos ninguna prueba categórica y cierta sobre que estuviéramos ante un acto homicida. Yo estuve siempre a la espera de resultados que nunca llegaron", afirmó Fein.

"Esta muerte fue con un disparo, no fue con un ahorcamiento que deja un surco. No encontramos una nota. Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos... Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía".

En declaraciones radiales, la exfuncionaria subrayó que "la causa Nisman se mediatizó" y advirtió que desde distintos sectores "hablaron de pruebas que no existen".

"Hablemos con objetividad, yo me manejé con un ordenamiento procesal", advirtió la exfuncionaria, quien volvió a defender su actuación en el marco de la investigación por la muerte del fiscal.

Además, Fein reiteró que durante su tarea no sintió "ninguna presión" y advirtió que "se mediatizó la causa", al tiempo que volvió a mostrarse "agraviada" por los cuestionamientos que recibió.

"(Diego) Lagomarsino fue imputado por mí por la facilitación del arma. El impedimento de salir del país lo pedí yo", subrayó además.

Este miércoles se realizó en la Plaza de Mayo un homenaje al exfiscal Alberto Nisman, al cumplirse dos años de su fallecimiento, en el que hubo durísimas críticas a la expresidenta Cristina Kirchner y a sectores de la Justicia.

El fiscal Germán Moldes realizó un enfático discurso en el que aseguró que Nisman "murió por denunciar a Cristina" Kirchner y que "los personeros de la impunidad se cansaron de intentar impedir el avance de la justicia" en torno al caso.