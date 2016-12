Familar espera que hallen el ADN del atacante

Luis Czyzewski, padre de una de las 85 víctimas del atentado a la Amia, consideró ayer que "hay una alta posibilidad" de que se encuentre el ADN del atacante suicida entre los restos orgánicos congelados y esquirlas de la explosión que hallaron los investigadores en dependencias de la Policía Federal.

Czyzewski resaltó que el ahora abogado Carlos Telleldín, ex reducidor de autos y primer detenido por el atentado, "no va poder decir más «la Trafic no existió»" porque "uno de los temas tan dudosos era cómo había sido la explosión" de la Amia.

"En los alegatos de policías y Telleldín pusieron en duda los datos de una Trafic, eso ya no se discute más. Hay que reflexionar si todos los que actuaron lo están haciendo o no, esto demuestra que no. Se encuentran (las pruebas) 22 años después, es algo realmente sorprendente", agregó Czyzwski.