Falleció Ricardo Ceppi, héroe de la expedición argentina al Polo Sur

Ricardo Ceppi, el venadense que alcanzó junto a un grupo de expedicionarios el Polor Sur en 1965 y se convirtió en héroe nacional y local, falleció ayer en Venado Tuerto a los 85 años.

Ceppi formó parte de la llamada Operación 90, por la que un grupo de militares argentinos plantó la bandera nacional como señal de soberanía.

Bajo el título "Nos dejó Ricardo Ceppi, un venadense que hizo patria", Radio Venado Tuerto hizo ayer un racconto de la hazaña que protagonizó. El 10 de diciembre de 1965, la primera expedición terrestre al Polo Sur, bautizada como Operación 90 y comandada por el entonces coronel Jorge Leal, izó nuestra bandera en el vértice sur de la Patria y del mundo, coronando una aspiración de los argentinos iniciada en 1951, con la fundación de la Base San Martín debajo del Círculo Polar Antártico. Entre esos pioneros estaba el entonces suboficial principal mecánico, el venadense Ricardo Bautista Ceppi, quien en la fecha dejó de existir físicamente, pero su nombre ya esta grabado en la gran memoria colectiva del pueblo argentino.

Con seis tractores oruga 10 hombres recorrieron 2.900 kilómetros en la región más inhóspita del planeta, plagada de invisibles grietas, bajo un clima extremo y esporádicos vientos blancos. Fue esa la primera vez que una expedición terrestre alcanzaba el Polo Sur desde el mar de Weddell, atravesando el Macizo Saravia para trepar a la Meseta Polar, y transitando siempre nuestro propio territorio.

Tres mil kilómetros

También lo recordó La Guía Semanal, donde se rememora que Ceppi fue uno de los diez militares que recorrieron casi 3 mil kilómetros con temperaturas que en algunas ocasiones llegaba a los 70 grados bajo cero y los vientos alcanzaban los 300 kilómetros por hora. Fue quien introdujo 60 reformas mecánicas a las orugas y posibilitó que se adecuaran a las inclemencias y al terreno hostil.

El 26 de octubre de 1965 una patrulla de hombres del Ejército partió desde la Base General Belgrano iniciando una marcha terrestre hasta el Polo Sur. Aquellos hombres alcanzaron el punto más austral de la Argentina y de la Tierra 66 días más tarde, el 10 de diciembre de ese mismo año.

Y también recordó las palabras del mismo Ceppi: "Llegar al Polo Sur no fue un hecho deportivo para la Argentina, que no podía reclamar un suelo que no había pisado, y esa fue la misión del General Leal con sus hombres. Cuando íbamos a los estrados internacionales a reclamar nuestros derechos nos decían que no podíamos reclamar lo que no habíamos pisado, así que en 1957 Leal me invita a ir a la Base Belgrano, instalada por el general Hernán Pujato. Llegar al Polo Sur —un punto en 14 millones de kilómetros cuadrados—, plantar la bandera, cantar el Himno Nacional en el eje de la Tierra, era un compromiso que habíamos tomado con el país que aún me llena de emoción y alegría".