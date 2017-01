Facebook censuró una foto de la estatua del dios Neptuno por ser "explícitamente sexual"

La red social Facebook sorprendió al censurar la estatua de Neptuno que hace 500 años preside la plaza homónima en Bolonia por considerarla "explícitamente sexual".

Por sus dimensiones, los boloñeses llaman cariñosamente "el gigante" a la simbólica estatua. Durante cinco siglos han convivido con él y nadie se escandalizó al ver que sobre el pedestal de una fuente se alzara la majestuosa figura de Neptuno desnudo, un bronce del dios del mar y de los terremotos.

"Quería patrocinar mi página, pero al parecer la foto de nuestro gigante tiene un contenido explícitamente sexual que muestra excesivamente el cuerpo o se concentra sobre partes del cuerpo sin que sea necesario. ¿El Neptuno? ¡Cosa de locos!".

La escritora boloñesa Elisa Barbari denunció que la red social creada por Mark Zuckerberg le censuró la foto de la estatua de Neptuno que pretendía colocar en su página sobre historias y curiosidades de la ciudad.

En la comunicación recibida por la escritora, que pidió una aclaración, Facebook le explica el porqué la foto de Neptuno no fue publicada: "No ha sido aprobada porque no respeta la línea publicitaria de Facebook al promover el uso de imágenes o video de desnudos o escotes demasiados profundos, aunque sea para fines artísticos o educativos".



No es la primera vez que Facebook censura fotos por considerarlas excesivamente "atrevidas". En octubre la red social eliminó la fotografía de Manuela Migliaccio, modelo parapléjica italiana, porque en un desfile enseñaba un pezón. Después Facebook reconoció el error: "Nuestro equipo examina millones de indicaciones cada semana y a veces cometemos equivocaciones".

Cabe destacar que son muchísimas las quejas en todo el mundo contra Facebook por la forma en que actúan sus cuatro equipos –distribuidos en Texas, California, Irlanda e India- que deben controlar 1.700 millones de usuarios.

A menudo no entienden ciertos lenguajes coloquiales o idiosincrasias. Solo así se puede entender la censura al Neptuno de Bolonia, lo que ha desatado la ironía en las redes sociales. Se da el caso , además, que "il Gigante" boloñés y su fuente fue un encargo del cardenal Pier Donato Cesi en homenaje al papa Pío IV y se concluyó en 1566.

Cinco siglos después, Facebook actuó como Daniele de Volterra, el "braghettone" que censuró retocando los desnudos en el juicio Final de Miguel Angel en la Capilla Sixtina.