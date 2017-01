Excéntricos

Sábado 28 de enero. Junto al mar. El diario local informa, en su edición del miércoles 25 de enero, lo siguiente: "El mediático José Ottavis visitó Mar del Plata para presenciar la obra «Eva Perón resucitada» este lunes por la noche en el Teatro Radio City".

El show, escrito, dirigido y actuado por Vicente Zito Lema, permite al espectador acercarse a la figura de Eva Perón, "abanderada de los humildes", en distintos momentos de su vida.

Recientemente Ottavis brindó fuertes declaraciones a la revista Playboy, en la que confesó que tuvo "una infancia complicada" porque fue abusado cuando era chico y por ese motivo "durmió con su padre hasta los 16 años".

El hombre contó que el hecho ocurrió junto a uno de sus hermanos cuando tenía unos 4 años "pero no se acuerda ni quién ni cómo fue".

También habló de la necesidad de consumir alcohol para poder conciliar el sueño por las noches y después de la cocaína: para evitar tener que dormir.

Respecto al ámbito político en el que se movió durante muchos años, aseguró que "muchos se drogan, pero pocos lo dicen".

Hasta aquí la crónica. El entrecruzamiento del espectáculo con los actores políticos directos es cada vez más visible. Indirectamente ya se sabe: todos hacemos nuestra intervención política en la sociedad y un ejemplo fenomenal es Tinelli, un actor político muy potente.

Nadie sabe si Ottavis, con sus actos, ayuda a la lucha para que haya menos gente que dependa de la droga. Lo cuenta y eso es bueno. Quiere seguir actuando y no se sabe si en la gestión pública o el varieté. Nadie puede definir, individualmente, si eso es bueno o malo. Como se insiste: los votos y las entradas en boletería dan el sí.

El diario local, en otra columna informaba: "Inés Estévez publicó en su cuenta de Twitter un video en el que denuncia el estado de precariedad y suciedad de un baño para discapacitados en una estación de servicio ubicada en la zona sur de la ciudad".

Estévez aprovechó su visita a Mar del Plata donde, el lunes 23 de enero por la noche, presentó su show musical la pareja de la actriz y cantante: Javier Malosetti.

La actuación fue en el teatro Colón. Estévez aprovechó para recorrer la ciudad. Pero no pensó que se iba a encontrar con la imagen que la indignó.

En su publicación personal escribió: "El Faro. Chapadmalal. Frente a Aquarium. Baño de estación de servicio para discapacitados. No da".

La mujer filmó el inodoro que se encontraba sucio, el lavamanos que estaba roto y el cesto de basura. Su video generó una gran indignación entre los seguidores de la actriz.

La crónica es clara. Buen mensaje. Ayuda a la concientización. Cuestiones personales (una hija) llevan a la actriz a fijarse en algo muy descuidado, tanto por los concesionarios de las estaciones de servicio como por el estado. En el contrato con el Estado, ya que las rutas son estatales, la obligación es amplia y firme, pero nadie audita ni fiscaliza.

Escuchamos a Malosetti un instrumentista excepcional que, por amor, se circunscribe a la música que pueda cantar su pareja con buen gusto y muchas ganas. Cuando se "suelta" vuela alto.

La nota mas entusiasta en esa edición del diario local hablaba, el mismo día, de un shows que coauspiciaron: Los Pimpinela. La crónica decía "...el dúo más importante de la música popular, volvió a demostrar su romance con el público al presentarse en el escenario del Paseo Hermitage ante decenas de miles de personas. Para Pimpinela, Mar del Plata representa la posibilidad de brindar shows masivos, que cuentan con el guiño de marplatenses y turistas. Ya lo explicó Joaquín Galán: «Es importante tener la posibilidad de llegar a un montón de gente que por ahí no puede pagar una entrada» de teatro".

Mínima reflexión: en un sitio público, que desde el fin del mandato de Daniel Scioli ya no se usa para eso, el dúo de "me mentiste, me engañaste" presentó su propuesta para las relaciones de pareja. Es su mensaje a la sociedad. Una noche lluviosa y fría. Hubo muchos aplausos.