Examen aprobado

Se lo notaba como al adolescente que acaba de rendir la primera materia. Con la sensación del deber cumplido y sabiendo que tiene un gran camino por delante. Pero es muy consciente de la realidad y su cabeza está puesta en el próximo 4 de enero, cuando tenga que comenzar la pretemporada con la reserva.

¿Como viviste los días previos?

El jueves fue un día muy agitado. Tras preparar el partido de reserva nos fuimos con mi hermano y unos amigos a Córdoba para ver la final. Estuvimos en la popular con la hinchada y fue una desazón haber perdido ese partido con River. Ya en el viaje de vuelta recibí un llamado de Luciano Cefaratti diciéndome que el viernes a las 17 me tenía que presentar para manejar el entrenamiento de la primera.

¿Cuál fue tu primera decisión?

Hablé primero con los dirigentes y me dieron total libertad para manejarme. De allí fuimos al vestuario, hablamos con los jugadores y tuve gran receptividad de los referentes, quienes se demostraron predispuestos para viajar y jugar. Incluso Musto y Cetto, que no podían jugar, quisieron venir.

¿Cómo preparaste el partido?

Siempre hay gente amiga que colabora. Nos mandaron los últimos 3 partidos de Belgrano, todo lo que sea pelota parada y las estadísticas que tenían. Nos apoyamos un poco en la tecnología pero teníamos bien visto al rival. Pero lo que más importaba era levantarles el ánimo a los jugadores.

Este partido fue un punto de inflexión en tu carrera. Ya que una victoria te da un plus para el futuro pero una derrota te condena al ostracismo.

Son los riesgos de esta profesión. Nosotros somos gente del club y no le íbamos a escapar a esta responsabilidad. No me lo hubiese permitido. Primero como hincha y luego como persona.

Pero el contexto no era el mejor. Central venía de perder una final y hacía 9 meses que no ganaba de visitante

Sí. Pero por suerte la parada salió bien. Hicimos un mix interesante con jugadores experimentados y unos chicos que sabíamos que podían rendir porque los conocemos

¿Qué hiciste apenas

terminó el partido?

Tratar de hablar con mis padres para compartir esta alegría. Llegué al vestuario y no tenía señal. Estaba como loco porque ellos siempre esperan mi llamado. Pero no pudimos hablar mucho porque yo lloraba de un lado y ellos del otro.

¿Tenés alguna esperanza de ser el DT de primera en 2017?

Uno sueña siempre. Pero tengo los pies sobre la tierra y mi responsabilidad por el bien de Central en este momento pasa por seguir formando juveniles que luego den frutos en primera. No me desespero ya que tuvimos una buena carta de presentación. Estamos apostando a que Central siga creciendo.

¿Qué le dirías al futuro

técnico de Central?

Que de nuestra parte siempre tendrá colaboración. Ya que si le va bien al entrenador de primera nos va bien a todos. Cuando llegué en 2013, Daniel Teglia me preguntó qué división quería dirigir. Y yo le contesté que soy feliz dirigiendo una camiseta de Central, ya sea en la AFA o en la Rosarina.