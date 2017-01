Estrellas de Hollywood graban "I will survive" ante la asunción de Donald Trump

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Amy Adams, Dakota Fanning y Chris Pine, entre otras figuras de Hollywood, grabaron un video cantando el tema "I will survive", popularizado en la década del '70 por Gloria Gaynor, como mensaje ante la inminente jura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, prevista para el 20 de enero.

Un total de 21 actores y actrices prestaron su voz, a pedido de la revista de espectáculos "W Magazine", para manifestar su postura ante el presidente electo, con una canción símbolo sobre la resistencia al dolor, según consignan diarios locales.





aemma.jpg Emma Stone también participó en el video.



"Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros, ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia", manifestó la revista en un comunicado.

La aparición de este video contrasta con las muestras de agradecimiento públicas que varias figuras del espectáculo expresaron hacia el presidente saliente Barack Obama, y con el apoyo masivo de Hollywood a la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña a los comicios que finalmente consagraron a Trump.

Embed



Compuesto por Freddie Perren y Dino Fekaris, "I will survive" es el tema más famoso de Gloria Gaynor, lanzado en 1978, que llegó a la cima de los charts pero además se convirtió en un clásico de la música disco.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola", reza la canción, cuyo mensaje final afirma: "Pero al final, sobreviviré".