"Estoy preocupado, Prat Gay no es cualquier ministro y con él había muy buena relación"

El gobernador Miguel Lifschitz se mostró "preocupado" por la salida de Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda nacional. Dijo que con el ahora exfuncionario tenía "muy buena relación" y que había avanzado el diálogo por la deuda de Nación con la provincia.

"Estoy preocupado porque no se cambió a cualquier ministro. Este cambio no tiene muchas explicaciones y no sabemos si los nuevos funcionarios van a continuar con la misma línea. Esto seguramente genera incertidumbre en los mercados y la economía", advirtió Lifschitz en una entrevista con LT10.

El mandatario santafesino agregó: "Nosotros teníamos muy buena relación con Prat Gay y habíamos charlado algo sobre la deuda de la Nación con Santa Fe. Ahora, vamos a tener que comenzar nuevamente el diálogo".





lifschitz.jpg Lifschitz

Descanso dominical. Respecto del fallo de la Cámara de Rosario en relación al descanso dominical, Miguel Lifschitz sostuvo que le encargó al fiscal de Estado "que se avoque a estudiar el tema", y que "si están dadas las condiciones vamos a apelar el fallo en defensa de la Legislatura y los trabajadores". Y adelantó: "Cuando yo fui senador avalé esta norma".

Consultado sobre la perspectiva económica para el país en el 2017, el gobernador de Santa Fe manifestó que "ojalá que arranque la economía y podamos crecer".

"Ojalá que en 2017 arranque la economía y podamos crecer" / @MiguelLifschitz

"Nosotros vamos a ser los más favorecidos si esto ocurre. Yo tengo algunas dudas sobre lo que vendrá. Yo creo que no está claro el proyecto económico del Gobierno nacional. Yo pienso que el Gobierno deberá brindar certezas sobre el horizonte. ¿Tenemos un proyecto industrial? ¿Vamos a proteger a la industria de países más competitivos? Estas preguntas las debe responder el Gobierno nacional con políticas claras", apuntó Lifschitz.