"Espero tener una mayor continuidad"

Su presencia genera sumo respeto en la intimidad del vestuario. Es valorado de igual manera tanto por los más experimentados como los juveniles. Paulo Ferrari es el capitán sin cinta de este Central que buscará resurgir tras un mal año de la mano de Paolo Montero. El Loncho analizó junto a Ovación los desafíos que están en el horizonte canalla. “Si bien el pasado semestre me sentí bien, lo cierto es que ahora aspiro a tener mayor continuidad. Espero que se me dé”, aseguró de entrada el lateral derecho. Luego hizo eje en el flamante entrenador. “Me hablaron muy bien de él. Sobre todo de su persona, que es lo más importante. Lógico que tenemos muchas expectativas porque también queremos ver cómo entrena y piensa. Su forma de ser y ver el fútbol. También es cierto que él deberá querer ver cómo es el plantel. No obstante, los comentarios que recibí fueron muy buenos. Ojalá podamos tener un gran año”, acotó el defensor.

¿Ya estás estás listo para encarar una nueva pretemporada?

Sí, se viene la parte más exigente desde lo físico, pero por suerte estoy bien y con muchas ganas de arrancar un nuevo ciclo en el club, ya que tenemos técnico nuevo también. Tengo muchas expectativas y confianza de cara a lo que se nos viene.

En lo personal, si bien terminaste jugando el 2016, ¿la idea es demostrarle a Montero que estás para ser titular?

Antes que nada, la idea es realizar una gran pretemporada como hice el pasado semestre. Quiero estar diez puntos. De hecho, en los partidos que jugué siempre me sentí bien y eso muy importante porque en el plantel hay un gran nivel.

Más allá de que alternabas el puesto con Salazar, también es cierto que estuviste en los partidos más importantes.

Sí, es así realmente. En líneas generales sé que tuve un buen rendimiento, pero a la vez ahora aspiro a tener mayor continuidad. Espero que se me dé. Por eso, habrá que demostrarle en el día a día al entrenador que puede contar con uno.

¿Sos consciente de que vas a tener una ardua lucha con Salazar?

Pero será una pelea sana por el puesto porque los dos queremos jugar y al club sobre todo. Nos matamos para ser titulares y pugnamos en cada entrenamiento dejando todo. Con el Tucu tenemos una muy buena relación y, juegue quien juegue, siempre deseamos lo mejor. Central está por encima de todos los nombres.

Hablando de Central, ¿ya se te pasó la bronca por la final de la Copa Argentina que perdieron ante River en Córdoba?

No, qué va a pasar. El dolor no pasa porque teníamos muchas ilusiones. Por eso quiero que arranque el torneo, así empezamos a jugar otra vez. Parecía que nos llevábamos el triunfo y sin embargo, en dos minutos, nos dieron vuelta la historia. Fue un dolor muy grande.

¿Y cómo toman que ahora jugarán los fines de semana sólo para levantar la pobre cosecha que hicieron el semestre pasado?

Sí, es real eso. Sabemos que deberemos hacer un buen semestre, en el que tendremos que sumar muchos puntos para terminar lo más arriba posible. Ojalá podamos clasificar luego a una copa, aunque por el momento estamos lejos de la Sudamericana y la Libertadores. No obstante, tenemos en claro que debemos hacer un gran campeonato.

¿Coincidís con que la final de la Copa Argentina tapó todo lo malo que hicieron en el torneo largo?

Coincido en que en el torneo fuimos muy irregulares, ganamos pocos partidos y sacamos pocos puntos. Nos enfocamos en la Copa Argentina, pero el mismo equipo que jugaba bien en la copa después no podía rendir bien en el campeonato local. Por ahí pasó porque teníamos puestas todas las expectativas en este certamen. Porque, por ejemplo, hubo encuentros en los que fuimos más que Boca, pero a los pocos días perdimos contra Independiente. Fuimos a Salta, le ganamos a Belgrano, pero después contra Unión no rindió. Por eso es que no hicimos un buen torneo. Teníamos la mayor expectativa en la Copa Argentina, esa es la realidad.

Mencionás la palabra expectativa cuando tienen nuevo entrenador, ¿qué pensás o qué sabés del uruguayo?

Algunos ex compañeros me hablaron muy bien de Montero. Sobre todo de su persona, que es lo más importante. Lógico que tenemos muchas expectativas porque también queremos ver cómo entrena y piensa. Su forma de ser y ver el fútbol. También es cierto que él deberá querer ver cómo es el plantel. No obstante, los comentarios que recibí fueron muy buenos. Ojalá podamos tener un gran año.

Al menos desde su entorno destacan que le gusta decir las cosas de frente al jugador y además es muy frontal.

Es que en la vida hay que ser así. Hay que tener buena relación y saber que hay que tirar todos para el mismo lado. Hay que ir de frente y eso también me llegó, que es de ir de frente y ser claro con el jugador. Como debe ser en realidad. Lo único que deseo es que empecemos una buena etapa.

Montero dejó sentado que quiere que orden, dinámica y presión vayan siempre de la mano.

Está bien que así sea porque de lo contrario no se puede jugar. Hoy en día el orden y la agresividad son fundamentales.

¿Y qué te genera como jugador surgido de la cantera saber que mirará a la inferiores y le permitirá a la reserva que trabaje en el country de Arroyo Seco?

Eso depende muchas veces de cada entrenador. Por ahí otros prefieren más privacidad. Va en cada uno. Pero será bueno ver a los chicos ahí, cerca de la primera. Y esas son cosas buenas en definitiva.

Además al club siempre lo terminan salvando los jugadores surgidos del club. La historia así lo indica además.

Por supuesto. Central sacó históricamente buenos jugadores. Esté quién esté, siempre terminaron poniendo a pibes. El tema es que no hay que ponerlos todos juntos. Hay que llevarlos junto a los más grandes para que no se quemen. Hay que ayudarlos y apoyarlos para que puedan rendir y no largarlos como se ha hecho en una época.

Desde ese punto de vista quienes mejor entendieron cómo son los procesos fueron Bauza y Russo.

Sucede que son técnicos que sacaron muchísimos jugadores y prepararon grandes camadas. Trataban de ir redondeando a los chicos para que no sufran el cambio.

Cambios tuvo la defensa casi siempre y nunca pudo rendir. ¿Qué opinás de este tema, hicieron un mea culpa?

Desde ese punto de vista soy un convencido de que se defiende y ataca siempre en función del equipo. Si estás bien, cada línea se siente segura. Hay que pensar todo como equipo.

Reza por Musto y Montoya

Damián Musto y Walter Montoya son dos de los jugadores canallas que pueden cambiar de aire en breve. ¿Qué opina el Loncho? “Es obvio que son dos grandes jugadores y todos los equipos se los quieren llevar. Si al club le conviene porque ofrecen cifras importantísimas, bienvenido sea. Lógico que para el plantel, si se van serán dos bajas muy fuertes por todo lo que representan”, desprendió el experimentado lateral derecho.

¿Vos también esperás que se recupere rápido Pinola?

Pasa que Javi aporta mucho desde todo punto de vista. Es muy importante para el grupo, además de ser un excelente profesional. Queremos que vuelva bien así lo vemos otra vez dentro de una cancha, aunque no hay que ponerle fecha.