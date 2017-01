Escuchá el audio de Cristina con Parrilli: "¿A quién le armamos carpetazos nosotros?"

La presentación respondió la transcripción de una escucha telefónica en la que la ex Jefa de Estado le pregunta al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, por las causas que le "armaron" a Antonio Horacio Stiuso. Este lunes, el periodista Luis Majul en radio La Red difundió el audio completo.

CRISTINA Y PARRILLI.mp3

"¿A quién le armamos carpetazos nosotros?",le pregunta Cristina a Parrill durante el diálogo telefónico difundido esta mañana.

Molesta por los dichos de Stiuso, la ex mandataria le advirtió a Parrilli que deberían convocar a los ex jefes de la Side, Franciso Paco Larcher y Héctor Icazuriaga , para que declarar sobre los dichos del ex espía. "hay que ponerlo frente a Paco y frente a Icazuriaga", afirmó.

"¿Te parece a vos? No sé si es conveniente que los pongamos a estos", le sugirió Parrilli. La ex Presidenta le respondió: "¿Con respecto a esto? Cómo que no ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?". El ex titular de la AFI completó: "A nadie. Si las armaba, las armaba él".l