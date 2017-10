Zuccherotoca sus hits hoy en Rosario

Zucchero, el artista que vendió más discos en la historia de la música italiana, presenta un show con todos sus éxitos hoy, a las 21, en el teatro Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754).

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Adelmo Fornaciari, más conocido en el mundo como Zucchero, ha tenido éxito como muy pocos de sus compatriotas en lograr un éxito enorme fuera de Italia. Su disco "Oro, incenso e Birra" que a la fecha lleva vendidas más de ocho millones de copias, se considera el disco más vendido en la historia de la música pop italiana en el mundo entero, mientras que en toda su carrera lleva vendidas más de 60 millones de copias. Ray Charles llamó a Zucchero "uno de los mejores músicos de blues del mundo".

El artista presentará un repertorio con canciones clásicas como "Senza Una Donna", "Baila", "Così Celeste", "Cuba Libre", "Todo el mundo tiene que aprender alguna vez", "Diavolo In Me", "Il Volo", "Miserere" y "Diamante". Además, presentará canciones de su nuevo material discográfico "Black Cat", incluyendo "Partigiano Reggiano", "Ti Voglio Sposare", "Turn The World Around" y "Las calles de la entrega".