Zaira Nara confesó que tiene fotos hot en su celular, "si no sería un embole"

Zaira Nara se destaca en el programa "Morfi, todos a la mesa" donde es coconductora junto a Gerardo Rozín. Hoy cuando Malena Guinsburg estaba desarrollando su columna sobre los peligros de las galerías de fotos, la modelo tuvo una revelación hot.

"Eso me da miedo. Hoy, viste, cuando te mostré a la mañana", empezó a decirle a su compañera, sin darse cuenta del efecto que tendría esa frase ya que dejaba en claro que casi le muestra una imagen hot sin querer.

Gerardo Rozín pidió el celular de su conductora y ella lo tomó con mucho humor. "Le estaba mostrando las fotos de Jakob (su pareja) porque se fue por primera vez al campo con mi hija y dormí sola después de un año", contó Nara, pero el animador estaba decidido a saber más de los secretos que tenía el smartphone de la modelo.

"¿Lo que no querías que se viera es mostrable, es inmostrable?", indagó. "Obvio que es inmostrable. Eso desde ya", sentenció con una carcajada. "¿Podés mostrarle a Malena la foto impublicable?", insistió él conductor, mientras la locutora decía que Zaira no quería hacerlo "porque se va a querer ir con tu marido". "O conmigo, no sabemos", remató.

"Tenés que tener algo porque tiene un gustito especial", le recomendó a Rozín, para cerrar de la forma más implacable. "Si no tenés nada para esconder, sos un embole", finalizó.