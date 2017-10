"Yo sólo toco rock and roll, y me da lo mismo si está de moda o no"

Arrogante, sarcástico y sincero. Liam Gallagher siempre fue así, desde los tiempos de Oasis, el grupo que compartía con su hermano Noel. Oasis fue la banda de rock inglesa más exitosa de los años 90, y los hermanos Gallagher se transformaron en estrellas por derecho propio. Sus bravuconadas y sus peleas se volvieron tan clásicas como sus canciones, y cuando Oasis se separó cada uno siguió su camino musical. En un principio Liam lideró el grupo Beady Eye, con los cuales editó dos discos, pero ahora el cantante volvió a escena con todo con su primer disco como solista. El álbum se titula "As You Were", y fue compuesto en colaboración con dos influyentes productores: Greg Kurstin, que trabajó con Adele, Foo Fighters y Beck, entre muchos otros artistas, y Andrew Wyatt, colaborador de Miike Snow y Lorde. Juntos pergeñaron un disco que combina rock con baladas de grandes melodías.

"Yo tenía claro que volvería a hacer música. Sólo que no sabía cuándo exactamente", dijo el vocalista en una entrevista. "No sé hacer otra cosa, ya sea con mi hermano o con quien sea. Me encanta. Mucha gente pensaba «bah, no va a volver a hacer nada». Pero yo tenía claro que volvería", aseguró. "El «As You Were» (Tal como eras) del título significa volver a hacer lo de siempre. No se me ocurre ponerme a hacer canciones de dance o electrónica. Siempre va a haber guitarras y va a ser rock and roll, porque es la única música que me interesa. Me importan una mierda todos esos experimentos con la electrónica, no son para mí. El «tal como eras» es lo mismo de siempre: todos a aplaudir como locos y a comprar una remera a la salida del show", explicó con ironía.

En 2014, cuando se separó Beady Eye, Liam Gallagher la pasó realmente mal. "Fue ahí cuando todo se vino abajo", confesó. "Pensé: soy un músico de banda pero sin banda. Me sentía un fracasado. Estaba sin trabajo y no sabía qué carajos hacer. Así que volví a levantarme temprano, a agarrar la guitarra y un día se me ocurrieron un par de canciones: una que se llama «Bold» y «When I'm In Need». Son las dos primeras que escribí. Se las enseñamos a una discográfica (Warner), nos contrataron y aquí estamos, con un disco", relató.

El cantante admitió que trabajar en su nuevo disco también significó un cambio de vida. Ahora se levanta temprano y sale a correr. "Cuando te hacés más viejo tenés que volverte un poco más responsable. Mi alarma suena a las 5 de la mañana todos los días, me preparo y salgo a las 6 de casa, me voy a correr. Si la noche anterior me tomé unas copas y ando algo tocado, doy un paseo, un paseo largo, pero casi siempre salgo a correr", contó.

Seguro de sí mismo

Ahora Gallagher está ansioso por presentar "As You Were" en vivo, en una gira que incluso lo traerá a Argentina (ver aparte). "Tengo confianza: el álbum suena genial, la banda suena genial y yo también. Hay todo un mundo ahí fuera, así que hay que largarse", comentó. "Siempre he estado muy seguro de mí mismo. Creo en mí cuando saco la basura, cuando pido un café y creo en mi música. No es que sea un cabrón engreído, pero cuando se apaguen las luces y empiece el concierto vas a ver cómo lo doy todo, porque para eso estoy ahí. Vas a disfrutar de rock and roll en vivo, a lo Sex Pistols. Nada de estar sentado rascándote la nariz con un montón de canciones acústicas. Va a ser atronador, va a ser auténtico. Así toco yo. En cuanto me ponen el micrófono adelante me transformo. Hay mucha gente por ahí con anteojeras que nunca va a entender lo que yo hago, y lo van a odiar. Pero hay otros muchos que les va a encantar", afirmó con su particular estilo.

En ese sentido, el ex líder de Oasis dijo que no se siente viejo para rockear. "Todavía me quedan cinco años para los 50, y me da para sacar otros cuantos discos de buen rock and roll. Para demostrarlo, le voy a poner pasión y mucha actitud. Todavía canto como si tuviera 20 años y estuviera desempleado. No canto como un tipo de 45 que vive en Highgate en una casa de 3 millones de libras. Se trata de ser visceral. Le vendí mi alma al rock and roll, así que siempre estaré en deuda con él. Para mí sólo existe el rock and roll, y me da lo mismo si está de moda o no", aseveró.

Hermanos enfrentados

Las peleas entre Liam y Noel Gallagher han ido subiendo de tono en los últimos años. El cantante no dudó en calificar a su hermano como "un puto fraude", y parece que nada se puede hacer para reparar ese vínculo. "El abre la boca sobre mí, yo contraataco. No tengo ningún problema con él. Pero aún sigo molesto porque se me culpa de romper la banda. Noel es quien quería seguir en solitario. Pero hay muchos fans de Oasis que creen que si no seguimos fue por mi culpa, y es una mentira que me enoja muchísimo. Yo me quedé con una persona del grupo, y sigue tocando conmigo. Esa es la realidad", concluyó.

Rockero saludable. Liam Gallagher asegura que cambió de vida. Ahora se levanta temprano y sale a correr.