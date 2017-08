Yanina Latorre reveló con qué famoso "le metería los cuernos" a su marido Diego Latorre

"Se me cae la bombacha", aseguró Yanina Latorre al referirse al hombre que le mueve el piso, y no hablaba precisamente de su marido. Es más, admitió que si tuviera que "meterle los cuernos" a Diego Latorre sería con el periodista Jorge Lanata

La siempre polémica Yanina Latorre se prestó a un juego durante la entrevista que le dio "Este es el show". Cuando le preguntaron con qué personaje del medio podría serle infiel a Diego Latorre, no dudo en lanzarse con una respuesta inesperada: "¡Con Lanata! A Diego le dolería porque es inteligente", afirmó.

Yanina Latorre y Diego



Pero Yanina fue más allá y enumeró la virtudes del periodista de El Trece: "Tiene un olorcito cuando lo abrazás. La mirada de Lanata me puede, se me cae la bombacha. Me matan su mirada y su tono de voz".

"Yo me habría enamorado de él si lo hubiera conocido antes. Lo admiro, debe ser un tipo bellísimo en todo sentido y me parece que disfruta mucho de la vida", completó la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", además de deslizar: "Creo que alguna vez le habré dicho a Lanata que me calienta".

Ante la sorpresa de sus entrevistadores, Yanina argumentó: "Puedo estar casada y calentarme con otro". Y hasta dio algún ejemplo más: " Ricardo Darín me encanta, estuve enamorada años de él. Me debo haber tocado pensando en Darín".