Yanina Latorre habló por primera vez del pacto que hicieron su marido y Natacha Jaitt

Yanina Latorre blanqueó que su marido, Diego Latorre, y Natacha Jaitt firmaron un pacto tras la enorme polémica que protagonizaron. La mediática contó que el mismo tiene como objetivo que ambas partes dejen de agredirse y de hacer cualquier tipo de declaración en los medios o a través de las redes sociales.

El abogado Fernando Burlando (52), que representa al exfutbolista, aclaró en qué consiste el acuerdo. "Es un pacto de no agresión entre las partes. Por un lado la familia de Diego y por otro, la familia de Natacha. La idea es no agredirse, no salir a hablar de cuestiones que no pueden ser certificadas o probadas", explicó.

"Lo que se buscó es terminar con esta cuestión, porque fue un tema que duró mucho más de lo que cualquier otro tema, en otras circunstancias, hubiese durado o permanecido como noticia", continuó.