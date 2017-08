Wanda lanza un emprendimiento mundial que tiene a su intimidad como protagonista

Wanda Nara genera su propia noticia. Desde que abandonó Argentina para acompañar en su carrera futbolística, primero, a Maximiliano López y, luego, a su actual pareja, Mauro Icardi, la rubia se las rebusca para estar siempre en la primera plana de los medios.

Utiliza sus redes sociales como pocas y desde allí, la rubia suele mostrar su lujoso estilo de vida, compartir vacaciones o el crecimiento de sus hijos, promocionar marcas o eventos y hasta pelearse con su ex o con alguna colega.

Ahora Wanda va por más, ya que anunció que tendrá su propio reality show. Al mejor estilo Kim Kardashian o Paris Hilton, la hermana de Zaira tendrá su propio canal de Youtube.

Embed Busca al intruso #MI9 Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 12:26 PDT

Embed #paparazzi #fotógrafos #ibiza Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 5:39 PDT





Ella misma lo anunció a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. "A day with Wanda ⭐️⭐️???????? !!!! my YOUTUBE channel to follow soon... thanks to all my followers !! ???????????????? Il mio canale YouTube arriverà presto.. grazie a tutti i miei followers. Mi canal YouTube llegará muy pronto !!!".

En el video de adelanto que exhibió en las redes se la ve a Wanda en diferentes sesiones de fotos por Italia. Y lo cierto es que la publicación tuvo mucha repercusión entre sus seguidores: ni bien la subió en las redes, alcanzó un pico de 300 mil visitas.

El reality que se llamará "A day with Wanda" (Un día con Wanda), la blonda expondrá su intimidad para todos los seguidores y el público que la desee ver en diferentes actividades que realiza en su vida cotidiana.

Embed A day with Wanda ⭐️⭐️ !!!! my YOUTUBE channel to follow soon... thanks to all my followers !! Il mio canale YouTube arriverà presto.. grazie a tutti i miei followers. Mi canal YouTube llegará muy pronto !!! @iam.olivander @marconofri @faceandplace_milano Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 2:59 PDT