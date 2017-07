Vuelve a escena la magia de los relatos clásicos infantiles al Broadway

La magia de los relatos clásicos vuelve a escena con "Los cuentos de Wendy", la obra que se presenta hoy, a las 16, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Rapunzel, Bella y Bestia y Peter Pan, son algunos de los personajes que integran el espectáculo que cuenta con 25 artistas en escena.

Con libro de Patricio Herrera, Martín Escalante, Maximiliano Aurelio y Martín Selle, y con Aurelio y Herrera en la dirección, la propuesta es una de las más ambiciosas de la Academia del Broadway. "Es el séptimo año que estamos haciendo producciones propias, siempre le ponemos nuestros efectos, con una puesta enorme. Este año subimos un poco más y le agregamos un efecto de nieve en toda la platea. Además tiene pantallas de led, una puesta de luces muy grande, efectos especiales, algunos que son de nivel internacional y que se usan en todos los shows grandes en Londres o en Las Vegas", adelantó Herrera.

"La historia es un poco como siempre, son los cuentos clásicos que la gente quiere escuchar, que la gente conoce", explicó el director. Sin embargo aclaró: "Obviamente Disney y otras compañías traen a la actualidad estos cuentos y los van reformando. Nosotros un poco hacemos lo mismo, pero en el teatro, aunque obviamente los chicos buscan que esté actualizado y que no sea el cuento clásico de siempre".

En ese punto, Herrera también aseguró que no pierden de vista a los adultos. "Es una obra para todo público, con chicos de 4 hasta 12 ó 14 años. En cuanto a los padres, al ser un infantil, pensamos que el padre trae al niño, pero también tiene que disfrutarlo, por eso siempre le ponemos chistes, humor, para que los adultos se metan en la historia y no que no sea solamente el nene el que disfruta de la obra".

Herrera reivindicó la vigencia de los cuentos y consideró algunas diferencias con otras propuestas destinadas a la platea infantil. "Son los cuentos que nunca pasan de moda. Hay otros relatos o productos infantiles que tal vez son la moda de un año, y tenés estos clásicos que hace varias generaciones que se ven. Hay muchos shows, pero nosotros nos caracterizamos siempre por tener mucha producción. La idea es que no tengan que ir a Buenos Aires para ver un espectáculo de esa magnitud. Creo que una platea nevando no la tiene nadie y en eso hacemos la diferencia, en el nivel de puesta, luces, vestuario".

El director y guionista contó cuáles son las dificultades para encontrar nuevas historias que capturen la atención de los chicos. "Creo que la dificultad es hacer algo que la gente conozca. Cuando hacés algo que no tiene llegada, ya sea por internet, compu, cine, el medio que sea, si la gente no lo conoce, es muy difícil que vayan a verlo al teatro. Por eso los productos que son éxito en redes o en cine, siempre venden en shows teatrales. Son muy pocas las obras que se crean y que después van a la televisión o al cine. Es al revés", afirmó.

Herrera consideró que la tecnología, algo muy presente en el público adolescente, no es una competencia para el teatro. "Creo que el teatro tiene la magia. El chico lo ve en una pantalla y sabe que puede ser un dibujo o puede estar filmado, pero no es la magia de verlo en vivo y pensar cómo hicieron eso, cómo nevó, o tener esa intriga que te da un mago o una obra de teatro".

En siete años, la Academia del Broadway puso en escena "Peter Pan", "Aladino", "El Principito", "Drácula" y "Fantasía". Herrera dijo a modo de balance que el objetivo es que los estudiantes se formen y que además disfruten. "Estamos muy contentos porque vemos que quien viene a nuestra academia lo hace buscando lo que ya escuchó. El boca en boca es muy bueno. Tenemos muchos alumnos y lo más importante es que el alumno se quede. Trabajamos día a día para que el alumno venga a disfrutar y a aprender porque si viene a aprender solamente y no disfruta, tarde o temprano se cansa y elige otra actividad que disfrute un poco más".

Entre los planes para el año, Herrera adelantó el montaje de "Las mil y una noches". "Lo haremos de la mano de Cibrián-Mahler, con orquesta en vivo de Damián Mahler, con la puesta, el vestuario y la escenografía originales, también con un elenco de artistas de la Academia", completó.