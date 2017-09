"¿Vos me odiabas?", preguntó Pampita a Yanina Latorre que admitió que le gusta ser "la mala"

Carolina "Pampita" Ardohain recibió a Yanina Latorre en el programa de entrevistas que conduce por Canal Kuarzo. Si bien se cruzan como participante y jurado en el Bailando 2017 de "ShowMatch", esta vez la mujer de Diego Latorre y panelista contó que llora en la intimidad y tuvo que escuchar las críticas de la modelo.

"¿Vos te acordás porque te bloqueé?", preguntó Pampita para que Latorre recuerde que el año pasado ella le había escrito en Twitter que "se la creía" en el Bailando.

"Se te juzga por haberte metido en mi separación y en la de Nicole Neumann", disparó Pampita recordando el momento de su ruptura con Benjamín Vicuña en la que se rumorea que la tercera en discordia fue la Eugenia "la China" Suárez, actual pareja del galán chileno.

"Todo el tiempo me decían que me odiabas. ¿Tuviste un ensañamiento con mi persona? Capaz te parecía divertido, no sé", agregó la anfitriona.

Yanina respondió con una evasiva: "Cuando me preguntaron dije que no me dabas lástima porque cada uno sabe dónde tiene que estar y yo creía que (Benjamín Vicuña) no te había metido los cuernos con la China Suárez".

En tanto, refiriéndose a la infidelidad de su marido, Latorre confesó que es "llorona" y que se descarga cuando maneja.

"Diego siempre me dijo que era verdad, pero yo nunca pensé que fuera a llegar a tanto, nunca me imaginé la obsesión, los ataques, todo. Estoy convencida de que no hay más cosas, vi todo lo que tenía que ver: hay una manera de que WhatsApp y Twitter te devuelva todo. Esto es parte de la vida, hay cosas mucho más duras y que no tienen solución. Nunca voy a hablar mal de Diego, es el papá de nuestros hijos. Voy a sacar adelante a mi familia, creo en la familia mientras haya amor. El amor todo lo puede y nadie es perfecto", aseveró.

Confesó también que sus hijos están al tanto de todo lo sucedido: "Es dolorosísimo hablar con mis hijos. Lola se fue de vacaciones y dijo 'me voy cinco semanas por favor no se manden ninguna cagada'. Dieguito es varón, tiene 14 y es muy protector conmigo. Yo trato de que no vean tele pero saben todo, les llega todo y cuando preguntan les contesto con la verdad. Los papás no somos perfectos".