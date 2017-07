"Volví a dormir con mi marido", admitió Yanina Latorre que aún "no aceptó las disculpas" de Diego

Tras 23 años de matrimonio y a 20 días de haber descubierto la infidelidad del exfutbolista, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre , cuenta cómo sobrevivió a la "condena mediática".

En una extensa charla con revista Gente donde además revela qué aprendió del amor, el dolor y de sus hijos. Reconoce, además, que la pareja "nunca perdió la armonía".

"Hoy soy la única persona que banca a Diego (Latorre). El está triste, alejado de sus viejos y sin amigos. Después de todo, no robó ni mató. ¡Al padre de mis hijos jamás lo veré acabado!", sostuvo Yanina en charla con Gente.

Embed Voy por la vida tranquila porq soy libre de elegir y hacer lo q siento #Bailando2017 Una publicación compartida de Yani Latorre (@yanilatorre) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 8:26 PDT



De su pasado, Yanina contó que su mamá vivió algo parecido pero mucho más drástico por la época: "Tenía la edad de mi hija cuando papá se fue de casa con otra. ¡El peor dolor de mi vida! Yo no voy a dejar que mis hijos odien a su padre por una boludez".

Asimismo, Latorre asegura que su esposo le propone hacer un viaje juntos y que ella no quiere. "No soy de las que toman rehenes: los relojes y las joyas me los compro yo. Solo quiero sensatez y honestidad".

Por último, Yanina confirma que volvió a dormir con su marido pero que "aún no aceptó sus disculpas".