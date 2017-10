Viaje relámpago de Karina La Princesita para reencontrarse con el Kun Agüero

Desde que confirm贸 su separaci贸n con el Kun Ag眉ero, Karina La Princesita Tejeda intent贸 mantener el perfil bajo y no dar detalles de su ruptura.





Sin embargo, parece que la historia con el futbolista no termin贸 y, seg煤n informaci贸n exclusiva a la que accedi贸 la revista Caras, la cantante viaj贸 a Londres para encontrarse con 茅l.





Al parecer, la relaci贸n no lleg贸 a su final y la pareja podr铆a darse una segunda oportunidad.





Ni bien trascendi贸 la noticia de su separaci贸n, La Princesita dio su versi贸n e intent贸 no profundizar en los motivos.





karina kun aguero.jpg



"Tengo mucho respeto. No voy tocar el tema, ni ac谩 ni en ning煤n lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuid茅 la relaci贸n. Adem谩s, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni alg煤n rencor o algo como para aprovechar y salir... La gente por ah铆 piensa que estoy enojada, y no lo estoy", dijo en la 煤ltima entrevista en "Morfi, todos a la mesa".





"Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere. Por eso yo lo tengo por 茅l. No voy a decir nada. Tampoco me estoy guardando algo, no tengo nada para decir de 茅l. Podr铆a estar simulando ac谩 que estoy bien, y en casa estar enojada", concluy贸.





kun-aguero-karina.jpg



Recordemos que semanas atr谩s fue vinculada con el actor y cantante Lucas Velasco algo que fue desmentido de inmediato por parte de la cantante en charla con este portal.





"No es cierto, no tengo nada con el m谩s que una relaci贸n laboral por una participaci贸n que hizo en mi show del Luna Park el s谩bado pasado. Despu茅s no existe nada m谩s", manifest贸 la Princesita.

"Ni idea de dónde salió todo esto. Pero de mi entorno no porque estoy lejos de querer estar metida en estas cosas".

kun aguero karina.jpg