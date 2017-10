"Ví cómo en programas se ensañaron y faenaron a Ari Paluch", dijo Baby Etchecopar

En medio del escándalo sexual que involucra a Ari Paluch , que finalmente derivó en que A24 rescindiera su contrato, llegó la opinión de Baby Etchecopar, que se sorprendió por el trato que los medios le dan al tema "Vi que faenaban a Ari Paluch", expresó en su programa de radio.

"Quiero darle mi solidaridad a la chica de A24. Es muy ingrato que tu hija, tu mujer, tu hermana labure en un canal, y que un hijo de puta le toque el culo, de haber sido así. No tengo dudas de que si la chica se quejó, por algo lo hizo. Y no tengo dudas de que tendrán que caerle con todo el peso de la Justicia", dijo el conductor.

"Lo que más me extrañó de esto es ver con la saña que lo destrozaban tipos que hacen espectáculos. No puedo entender el ensañamiento. Hoy estuvo Doman todo el programa hablando de Paluch. Terminó él y empezó Angel de Brito", relató y agregó: "No pido solidaridad para un abusador, pido Justicia".

Baby contó que el tema de los abusos ocurre en todos los canales. "Si quieren, un día yo les traigo la lista de la cantidad de tipos que manosearon productoras, maquilladoras, sonidistas, en Canal 9 por ejemplo, periodistas que tuvieron problemas con una maquilladora. Sería bueno investigar dentro de los canales. Y también de pibes, a ver con la igualdad de género. La cantidad de manfrolos que hay, la cantidad de viejos degenerados que adentro de los baños manosean pibes, o que para darles laburo de extra en un programa, le marcan el bulto".

Baby, que se mostró en favor de la denuncia que realizó Ariana. "Estoy a favor de la chica, pero tampoco voy a tirar abajo a Paluch. Hay dos temas acá: si hizo eso es una mierda, pero hay que denunciar cuando pasa. No vayan a un programa de televisión después de dos años a decir 'a mi también', porque ahí ya es tarde. Hay que decirlo en el momento, porque si no pierde validez y entra en el terreno del puterío", sentenció.

Para terminar, volvió a referirse a Paluch: "En tres días pasó de ser un gurú de los libros zen, a un hijo de puta abusador. Si lo hizo, que se joda, pero no dediquemos programas enteros a denostar a una persona".