Una actriz contra Donald Trump

La comediante estadounidense Kathy Griffin consideró que el presidente Donald Trump es "un idiota y un nazi en el Salón Oval", al que le tiene mucho temor. Reconocida por su humor irónico y ofensivo con personajes famosos, la actriz de 56 años tuvo una breve aparición en el programa "The Project", de Network Ten, pero le bastaron para disparar una serie de ataques contra el presidente norteamericano.

"Tengo miedo de este tipo", dijo en referencia a Trump, a quien consideró un "presidente accidental", según la agencia Ansa Latina. "Estuve bajo una investigación federal durante dos meses por tomarme una foto con una máscara", recordó en referencia a la polémica que provocó hace algunos meses, cuando protagonizó una sesión de fotos en la que sostenía la cabeza decapitada y ensangrentada del jefe de la Casa Blanca.

Griffin recibió miles de reacciones negativas a través de Twitter. sin embargo, se disculparse ante la avalancha de críticas recibidas. "Me disculpo sinceramente? soy comediante, me pasé de la raya, fui demasiado lejos. La imagen es muy perturbadora", escribió en Twitter. "He cometido errores en mi carrera, lo seguiré haciendo", había considerado la actriz ganadora de dos Premios Emmy, que participó de filmes como "Pulp Fiction" (1994) y "The Cable Guy" (1996).