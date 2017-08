Un libro sobre cómo entrevistar a los divos del rock

El periodista y gestor cultural Fernando Garcia compiló las entrevistas que realizó a artistas como David Bowie, Lou Reed, Paul McCartney y Johnny Rotten, entre otros rockeros, en el libro "Cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento", que acaba de publicarse.

En su prólogo, García intenta mostrar los dos mundos, el del ídolo rockero occidental y el de un periodista del tercer mundo cruzándose, con el hallazgo de que el periodista incluyó las notas en su totalidad, es decir mucho más largas que como fueron publicadas en los suplementos Sí! y Espectáculos del diario Clarín.

EM_DASH¿Cómo fue la nota con Johnny Rotten, un tipo difícil?

—Rotten viene en el 92 con PIL. No daba entrevistas, nosotros éramos una revista muy chica, Rock en blanco y Negro. Entonces salí con un fotógrafo a buscarlo porque teníamos el dato de que el tipo era vegetariano e iba a comer a un restaurant por Belgrano. Salí con un fotógrafo a buscarlo, no encontramos nada. Fui a los dos conciertos en Obras, tocó viernes y sábado, y el domingo yo estaba en mi casa re nervioso pensando en que tenía que ir al Sheraton. No sabía bien a qué, si a verlo o hacer una entrevista. La cosa es que me fui con el grabador y el último CD de PIL para que me lo firmara y en el libro está contado cómo finalmente logré meterme en el hotel, hacerme pasar por un fan, que me invite a tomar una cerveza y ahí saqué el grabador. En ese momento el Sí! era todo, así que llegué, llamé a un par de contactos y todos me decían "llamá a tal". Y bueno, me echaron de la revista en la que trabajaba y terminé entrando al Sí! de Clarín.

—¿Viste mucho divismo en los artistas?

—No sé, vi más divismo en artistas de acá que con alguno de aquellos, sobre todo en lo que vas a poner o no. O los que posan de antidivos pero practican un contradivismo en el caso de que no hablan con la prensa, o que hay que mostrar la nota antes de publicarla, todas esas forradas post manual Redonditos de Ricota mal aprendido.

EM_DASH¿Cómo encaraste el libro?

—Me tomé una libertad absoluta para escribir, y de hecho las entrevistas las volví a desgrabar porque habían salido versiones muy cortas, y me encontré con muchas sorpresas. Reescribí todo: toda mi experiencia, apelé a la memoria y trabajé con el archivo de una manera casi ficcional. No estoy pensando que tiene que ser un estilo para que lo entienda el fan. No me interesa que la escritura de rock tenga que bajar a una cosa de Tití Fernández.

—Otro artista casi inaccesible fue Lou Reed...

—Para llegar a él creo que tenías que mostrar un certificado de que no tenías ninguna enfermedad, o algo por el estilo para entrar a su misma habitación. Yo tenía una cosa que me parece muy importante, que es el tema del cuestionario,y con Lou Reed me acuerdo que estuve toda una noche que habré anotado 25 preguntas y todas me parecían una pelotudez total. Estaba frente a alguien tan importante que no podía dormir y, de hecho, no dormí. Y bueno, nada, cuando llegó al Sheraton me hacen pasar a la habitación y ni me saludó. Estuvo como tres minutos, que pareció una eternidad, corriendo las cortinas porque quería abrir la ventana y no me daba pelota, hasta que en un momento se sienta con cara de asco y yo le hago la pregunta, no me contesta nada. Paso a la siguiente y él me dice "What do you want to know?" (qué quieres saber?). No sé, yo seguí adelante con las preguntas y él no contestaba, y en un momento me dice "¿por qué hablás inglés tan bien y yo nunca pude aprender español?". Y ahí medio que me saqué y le pedí que no me jodiera o una cosa por el estilo. Entonces el tipo me dice muy serio "yo no hago chistes". A partir de ahí fue que se quebró algo con la pregunta siguiente. Cuando salí me tomé un whisky doble porque tenía los nervios de punta. No solo porque corrían los minutos y la entrevista no aparecía, sino por la energía que tienen muchos de estos bestias no es la misma que la nuestra. Pero estuvo bueno, me acuerdo que la entrevista salió en el diario al otro día y fue fuerte. El dijo una frase que estaba muy bien que es "Dios protege a los borrachos y a los tontos", que fue cuando le pregunté cómo explicaba no haberse muerto.