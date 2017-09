Un golpe de magia: los mejores trucos del mundo llegan a Rosario

Por primera vez en la historia, la ciudad será sede del Primer Congreso Mágico Rosarino, del que participarán los mejores magos de Argentina e invitados especiales de España, Brasil y Francia. Hoy, mañana y el domingo se podrá disfrutar de un ciclo de conferencias, competencias, feria de objetos mágicos y shows en la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Cada noche, habrá un show de magia destinado a todo público (ver horarios en el recuadro).

El encuentro es organizado por la Asociación de Magos Rosarinos (Asomar), un grupo que nació en 2013, y que cuenta con 20 miembros. "Quisimos hacer algo más grande, vamos a tener invitados del exterior, de Francia, España, Brasil, ganador del Gran premio en el Congreso Latinoamericano de magia", adelantó el Mago Gustav, presidente de la Asociación local.

Los magos que llegan a la ciudad compartirán las novedades del mundo de la magia y las distintas técnicas. Si bien los cursos diurnos son sólo para magos profesionales y aficionados, cada noche se realizarán galas de magia para todo público de distintos estilos como la magia de cerca, la magia de salón y la de escena.

"Dentro de todo esto, hay especificaciones, como la cartomagia, que es con cartas, la del mentalismo, que se hace con efectos de adivinación", contó Gustav.

El universo de la magia genera misterios sobre si se trata de dones naturales o de técnicas adquiridas. ¿Existe el poder verdadero, la magia real? ¿Existe la magia sin técnica que funcione por poderes como la telequinesis? En este sentido, Juan Luis Rubiales, un ilusionista español que será una de las estrellas del encuentro, reflexionó: "Yo no creo que exista, hay personas que dicen tener poderes, pero cuando los ves, utilizan las mismas técnicas que nosotros los magos". "La magia es todo truco, sino no sería un arte. La magia tiene técnica, lo único que nos diferencia de otras artes es que en la magia ocultamos la técnica porque es lo que sustenta el asombro. Si perdemos la ilusión, perdemos el mundo", sentenció Rubiales.

Hace 35 años que Gustav vive de la magia. "La clave para lograrlo es tomarlo de manera profesional. Trabajo en cruceros como mago y además soy ventrílocuo, mi muñeco se llama Wilfredo. No es sólo aprender trucos y nada más. Hoy en día se pueden aprender muchos trucos por YouTube, entonces se complica un poco más, porque no se sabe si los que están haciendo está bien o mal".

¿Realmente existe una carrera oficial? ¿Cómo se recibe una persona de "mago"? "En Argentina no, pero otros países del mundo, como Estados Unidos y España, sí", contó Gustav. En sus comienzos, el rosarino hizo un curso por correspondencia y luego, todo lo que aprendió lo hizo de manera autodidacta. Siempre fui creando cosas, me conecté con profesionales, estudié mucho con libros y fui adquiriendo materiales".

En cambio en España sí existe una escuela de magos ubicada en Madrid, donde se estudia Magia y donde Rubiales es docente. "El título oficial que reciben los alumnos es de "ilusionista" y la duración de la carrera es de 6 años, como Derecho. Además, se puede hacer una especialización de distintos tipos de géneros como la cartomagia, magia de escena, y artes afines para complementar el arte del mago, como sombras chinescas", contó el madrileño.

Con respecto a la comparación entre la escuela de magia madrileña y la ficcional de Hogwarts, de la saga "Harry Potter", Rubiales asegura que "no hay mucha diferencia", ya que "María Cristina del Escorial es un antiguo palacio y caminar por sus pasillos es como caminar por Hogwarts". Pero aclara: "¡Hombre, no ves a nadie montado en una escoba volando!, pero la atmósfera es te transporta a otra época".

¿Qué virtudes hay que tener para ser un mago? ¿Es algo que se aprende? ¿Se nace con el talento? Para Gustav "todo el mundo puede aprender magia. Lo fundamental es que la persona estudie, no sólo el truco, sino también que tenga un conocimiento general de una puesta en escena". Para Rubiales "para ser mago hay que tener pasión, debes poner tu alma en lo que haces".

¿Cuál es el truco más difícil de hacer y el que más genera curiosidad en el público? Para el español, que realizará un show de magia participativa que incluye comida, "los trucos más difíciles de realizar son los que suceden muy cerca del espectador, cuando la persona está a dos centímetros del milagro". Creo que el truco de sacar una moneda de la nariz con una mano desnuda es mucho más impresionante que la desaparición de un avión hecha a 50 metros".

El secreto.

Si bien no existe un protocolo escrito, los magos no deben contar cómo se realizan los trucos: "Son secretos que se van pasando de generación en generación. Es como Papá Noel, se debe guardar el secreto".

Ser un espectador de un show de magia te convierte en niño otra vez, devuelve la ingenuidad, la alegría y la sorpresa. Para Rubiales "es la bella mentira del arte. Uno es consciente de que le están mintiendo. Es como un arcoiris; todo el mundo sabe que no es real, pero si alguien quiere explicarlo científicamente dan ganas de decirle: No me cuentes, déjame disfrutarlo".