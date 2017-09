Un actor de 21 años que debuta en la gran pantalla

Los protagonistas de "Temporada de caza" son el experimentado Germán Palacios ("Tumberos", "La fragilidad de los cuerpos") y Lautaro Bettoni, un joven de 21 años que debuta como actor en esta película. Bettoni da vida a Nahuel, un chico de conducta violenta a causa de la muerte de su madre que regresa a la casa de su padre, a quien no ve desde hace una década y que vive en el sur argentino. "Es un adolescente un poco problemático en un mal momento de su vida, denso y difícil, en pleno momento de llegar a ser adulto", explicó el actor. "Su padre es una figura no del todo posicionada en su vida, entonces comienza a chocar con él, empieza a tener encontronazos donde no hay mucho diálogo y donde las acciones físicas y el contacto comienzan a ser sus primeras relaciones", contó. "Cobra sentido que la relación sea física. La violencia, el tacto y las acciones brutas son el código primario que ellos encuentran para relacionarse", remarcó. Sobre la experiencia de pasar por el Festival de Venecia, Bettoni señaló: "Me sentía como en una especie de nube de algodón. Me va a costar bajar de ahí", aseguró entre risas.