El grupo irlandés U2 lanzó hoy la canción "You're the Best Thing About Me", el primer single de "Songs of Experience", el decimocuarto álbum de la banda de Bono, que se estrena el próximo mes de diciembre.

La portada de la canción es obra de Anton Corbijn, y muestra a Sian Evans, hija del guitarrista del grupo The Edge. La puesta a la venta de este sencillo llega tras el "regalo" que U2 hizo en agosto del vídeo en directo de "The Blackout", otra canción incluida en el mismo álbum.

El tema está acompañado de un video, en el que se muestran unos libros abiertos en cuyas páginas van apareciendo los diferentes versos de la canción.

La discográfica Universal Music explica que el nuevo álbum fue concebido como un complemento al lanzamiento en 2014 de "Songs Of Innocence".