Tributo a la chilena Violeta Parra en el Museo de la Memoria

El cantautor Fernando Montalbano se presentará con el espectáculo "Trova Violeta", hoy, a las 19.30, en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019). El recital está dedicado a recordar el centenario del nacimiento de Violeta Parra, la artista chilena y referente de la música latinoamericana.

En la misma ocasión se presentará el disco "Después de vivir un siglo", interpretado por la cantante chilena Carla Gianinni y las argentinas Chiqui Ledesma y Paula Ferré como voces principales, junto a músicos invitados. La entrada será libre y gratuita y en caso de lluvia se suspende para el día siguiente, a la misma hora.

Violeta Parra fue una artista y militante de la izquierda de su país. Gran parte de su obra se dedicó a indagar en las raíces de la música popular, lo hizo recorriendo los barrios más pobres de Santiago de Chile y las comunidades mineras del país.

En esos viajes recolectó canciones anónimas que incorporó a su repertorio. Violeta Parra decidió quitarse la vida en 1967. "Me falta algo, no sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás", manifestó a un periodista luego del lanzamiento de su último disco.

En "Trova Violeta" Montalbano se dedica a explorar la obra cancionística y poética de Parra. El repertorio está integrado por canciones y décimas de Parra, textos de su hermano, el poeta Nicanor Parra, otros del cantautor cubano Silvio Rodríguez dedicados a ella y canciones de español Joaquín Sabina, el chileno Víctor Jara y del propio Montalbano.

El disco "Después de vivir un siglo" fue publicado el 4 de octubre de 2017 y cuenta con las voces de varias de las cantoras más representativas de Argentina, entre ellas Mónica Abraham, Lorena Astudillo, Chiqui Ledesma, Norma Peralta, Paula Ferre, Dorita Chávez, Teresa Parodi y Carla Giannini (Chile). Osvaldo Burucúa actuó como guitarrista invitado y el actor Patricio Contreras lo hizo recitando el poema de Nicanor Parra "Defensa a Violeta Parra".