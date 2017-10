Tres dramas intensos para renovar la cartelera de cine

"Sinfonía para Ana", los amores trágicos

Calificación: ****. Intérpretes: Isadora Ardito, Rocío Palacín y Rafael Federman. Dirección: Virna Molina y Ernesto Ardito. Género: Drama. Salas: Monumental, Showcase y Village.

La adolescencia atravesada por la militancia es el eje de "Sinfonía para Ana", la primera película argumental de los documentalistas Virna Molina y Ernesto Ardito. El filme se basa en una novela de Gaby Miek que se inspiró en hechos reales. Los protagonistas son un grupo de alumnos de entre 14 y 17 del Colegio Nacional Buenos Aires años comprometidos con el peronismo revolucionario de la década del 70.

La trama comienza a mediados de ese año y continúa en 1976, con la dictadura en marcha, la represión y las personas que comenzaban a desaparecer, entre ellos, muchos de los alumnos de ese colegio. El contexto histórico de violencia creciente contrasta con la vida privada de los protagonistas, tres chicos que, además de militar, están descubriendo el primer amor y la sexualidad.

En medio queda la familia como testigo y víctima de la realidad, especialmente en el caso de quienes no pudieron irse de Argentina a tiempo. Molina y Ardito con tacto exquisito reconstruyen el contexto histórico con su tragedia y con la misma delicadeza se interna en esas relaciones y amistades con final abrupto. Todos los aspectos técnicos y las actuaciones cuidadas al extremo completan un trabajo que aborda nuevamente aquel período y lo hace de forma original.

"Un papá singular", el cruel diálogo interno

Calificación: Intérpretes: Ben Stiller, Austin Abrams, Luke Wilson, Jenna Fischer, Michael Sheen. Dirección: Mike White. Género: Drama. Salas: Monumental, Showcase, Hoyts y Village.

"Recuerdo esa sensación, la esperanza, la necesidad de conectar. Estaba enamorado del mundo, y él de mí". Brad reflexiona constantemente, sus diálogos internos nunca se detienen, así como tampoco su sentimiento de frustración. Porque este padre de cuarenta y tantos años no deja de compararse con sus contemporáneos: que si John tiene un avión privado o Eric un yate o Brian una carrera intachable. Para el personaje que encarna Ben Stiller, implacable como siempre, todo se trata de estatus (por eso el nombre original del filme es "Brad's Status"). A este padre obsesionado, la vida lo enfrenta a sus más temidos demonios cuando tiene que llevar a su hijo a Boston a elegir su futura universidad. Allí se cruzará con sus antiguos compañeros de la escuela: esos que parecían ser tan felices y exitosos...

El tono dramático invade el filme de principio a fin, con violines de fondo marcando un ritmo signado por la imaginación. Se trata de una propuesta interesante pero más que invita a la introspección y no al entretenimiento como suelen ser las comedias de Stiller. Un filme que pone en jaque lo que pensamos de los demás y lo que realmente son y cómo las redes sociales ayudan a crear ese artificio. Un diálogo interno continuo donde el deseo de poseer empaña la verdadera esencia del ser humano.

"Más allá de la montaña", perdidos en la altura

Calificación: **. Intérpretes: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges y Waleed Zuaiter. Dirección: Hany Abu-Assad. Género: Drama. Salas: Cines del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

¿Cuántas veces se puede contar la misma historia de amor? El cine ha probado que muchísimas veces. El tema no es cuánto sino cómo: el tema es la verosimilitud de la historia, la intensidad de los personajes, la precisión de los diálogos y el grado de identificación con el espectador. En ese sentido, como drama romántico, "Más allá de la montaña" falla. Kate Winslet es Alex, una fotógrafa periodística, emocional e impulsiva, que necesita llegar a Nueva York para casarse. Idris Elba es Ben, un neurocirujano prudente y pensante que debe operar de urgencia a un niño. Los dos se encuentran casualmente en un aeropuerto con el mismo problema: su vuelo se canceló pero ellos quieren llegar a destino cuanto antes. Alex le propone a Ben alquilar una avioneta, y ahí empieza la odisea: la avioneta tiene un accidente, cae en una zona montañosa y nevada... y los protagonistas sobreviven. Solos y aislados, con Alex herida, ven cómo los días pasan y el rescate no llega. Entonces empiezan un largo periplo para intentar salvarse. El relato es extenso pero aquí no hay ningún spoiler, porque esto es sólo la mitad de la película. Con "Más allá de la montaña" había cierta expectativa porque el director es el palestino Hany Abu-Assad, que compitió por el Oscar a mejor filme extranjero con "El paraíso ahora" y "Omar". Sin embargo, acá no se notan las huellas del realizador, porque estamos ante un cine totalmente industrial e impersonal. La vieja fórmula de dos personas desconocidas y distintas que se enamoran en un contexto hostil se respeta a rajatabla, paso por paso, y los personajes no tienen la suficiente carnadura como para transmitir sus emociones. Winslet es una actriz brillante, y Elba no se queda atrás, pero esta historia previsible les queda demasiado chica.

