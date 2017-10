Tras el falso anuncio de su muerte, Tom Petty pelea por su vida

El músico estadounidense Tom Petty fue hospitalizado ayer en estado grave, tras sufrir un ataque cardíaco y al cierre de esta edición se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de Los Angeles, según la publicación especializada TMZ.╠

■□Petty, una figura sutil y emblemática del rock de los 70 y los 80, fue ingresado al hospital inconsciente y sin actividad cerebral. Según TMZ, se tomó la decisión de desconectarlo de los aparatos de asistencia mecánica. La emisora CBS llegó incluso a informar sobre la muerte del cantante y compositor de 66 años citando al Departamento de Policía de Los Angeles. Pero esta entidad aclaró posteriormente en Twitter que "no hay información" sobre la muerte del artista.╠

■□El músico lideró la banda Tom Petty and the Heartbreakers y también formó parte de los Traveling Wilburys, una superbanda de la que formaron parte leyendas del rock como el ex Beatle George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra (ELO) y Bob Dylan. Estos dos últimos son los únicos supervivientes de la formación que tuvo éxitos como "Handle With Care" y "End Of The Line".╠

■□Junto a los "Heartbreakers", Petty se hizo famoso a partir de los años 70 con temas como "American Girl", "Free Fallin'", "Refugee" y "I Won't Back Down". Hace pocos días se había presentado con su banda en Los Angeles y tenía previstos dos conciertos en Nueva Yok en noviembre. En los años 90, Petty se alejó del rock y se volcó al pop. Su último álbum solista, "Highway Companion", tiene casi diez años.

La ceremonia memorial en la estrella de Petty en el Paseo de la Fama de Hollywood fue cancelada. Los reportes sobre la muerte de Petty también llevaron una ola de dolor en Twitter, donde fue tendencia mundial en las redes el lunes, con mensajes de músicos como Juliette Lewis, Courtney Love, Kid Rock, Cyndi Lauper y Paul Stanley, entre otros.