"Todavía no sé el sexo y todo tiene su explicación", contó Gisela Berger que se acerca a Scioli

Gisela Berger y a Daniel Scioli le habrían dado una nueva oportunidad a la relación que quedó trunca en el mes de mayo.

La modelo que se encuentra a menos de un mes de dar a luz, habría comenzado a convivir con el excandidato a presidente, luego de la escandalosa separación de la pareja, a raíz de las supuestas infidelidades del político.

Ahora, para revista Gente, Berger concedió a realizar una producción de fotos y, durante la entrevista, habló de su relación con el político.

"Con Daniel estamos en una etapa de superación, de trabajar para dejar atrás un montón de cosas, algo que no se logra de un día para el otro. Es un proceso que lleva su tiempo", explicó la bellísima modelo.





Sobre el sexo del bebé, confesó que aún lo desconoce: "No lo sé y todo tiene su explicación. En el quinto mes, me hice una ecografía y no se dejó ver. No fui con la intención de no saber. Pensé que me lo iban a decir y salí con la intriga. En el mes siete me dice la ecógrafa: 'Ahora sí te vas a enterar'. Pero me encantó la intriga. Y lo dejé así... Todos me dicen cómo aguanto la duda. En este último tiempo estoy un poco más ansiosa", contó Gisela.

Más tarde, habló de su relación con Scioli, tras el escándalo por la el supuesto episodio de infidelidad del político: "Pueden pasar muchas cosas. Con el tiempo se verá. Mis sentimientos siempre fueron buenos, porque no tengo malas intenciones. Creo que es lo normal. Me quedo con lo bueno. A pesar de vivir un momento dificilísimo, tuve que enfrentarlo y pasarlo. En el tema de la relación estamos en una etapa de superación. Es de público conocimiento todo. No es de un día para el otro, y obviamente, en el medio de eso está la llegada de un bebé, lo más importante en la vida de una persona según mi pensamiento. Trato de poner lo mejor de mi parte, quedándome con las cosas buenas y lindas, más en este momento tan lindo, siendo positiva. De mi lado trato de superar todo", explicó.

"Es el papá, y ninguna madre puede negar ese derecho. Es un tema bien aparte. No definimos nombre todavía. Tenemos mucha gente en quién pensar. Yo como madre, él como padre, los abuelos... Todos opinan. Hay un montón súper lindos, de moda. Te digo que hay varios en danza. Quiero tener nenas y nenes, varios hijos", concluyó Gisela Berger.