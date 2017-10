Tinelli descargó toda su bronca contra una revista de espectáculos

Marcelo Tinelli está vez salió a desmentir a una revista de espectáculos. Con un posteo en su perfil de la red social Facebook, expresó su fastidio porque el semanario asegura en su tapa que el conductor del Bailando estaría con problemas de salud ya que sufriría ataques de pánico, desmayos y picos de estrés.

"No soy una persona que anda desmintiendo noticias que no son verdaderas. Prefiero siempre guardar silencio ante miles de cosas que se publican que son falsas y que muchas veces llego a comprenderlas por ser periodista, y entender que no tuvieron una buena fuente o les pasaron un dato equivocado", indicó.

Y siguió: "Diferente es cuando se habla de la salud, donde ahí un periodista o un editor tiene que ser cuidadoso en lo que publica y chequear y rechequear con los involucrados, porque es un tema sensible que puede preocupar a un montón de gente, y más si no es verdad".