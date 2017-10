The Who y Los Guns vistieron de rock el estadio único de La Plata

The Who y Guns N' Roses, dos leyendas del rock conocidas por su trascendencia en el género, se unieron anteanoche en el estadio Ciudad de La Plata para obsequiar un amplio repertorio de éxitos a las casi 30 mil personas que desafiaron el mal clima y asistieron a sus shows en la capital bonaerense.

La Beriso, con muy poco apoyo del público, estuvo a cargo de la previa para terminar de sacudir a la gente, más allá de algunas deficiencias con el sonido.

Los británicos The Who, por su parte, una banda formada en 1962 e integrada hasta la actualidad por Roger Daltrey y Pete Townshend, se presentó desde las 20:15 por primera vez en la Argentina y lo hizo con una lista de 16 éxitos en una previa al show principal que comenzó a llenar los últimos huecos de las tribunas del estadio en la capital provincial.

El sonido de The Who fue el mejor de la noche, más allá de las desprolijidades de la banda, que ingresó muy pacíficamente y puso a saltar a los presentes con "I can't explain".

Los éxitos estuvieron desde el inicio, "The Seeker, "Who are you" con el clásico rasgueo de Townshend revoleando su brazo para cada acorde, y luego Daltrey dijo sus primeras palabras con un "esta es para tí, para tí y para tí", señalando a cada parte del estadio, y comenzó "The Kids are Alright". La banda interpretó lo que estaba previsto y lo que vienen haciendo en la gira, con muy poca charla, y siguieron los clásicos "My Generation" y "Behind Blue Eyes".

El final fue explosivo con "Pinball Wizard" que unieron a "See me, Feel me", y finalizaron su hora y media de show con "Baba O' Riler", con Daltrey en armónica para luego dar pie a los inolvidables acordes e inicio de "Won't get fooled again".

Los Guns, de origen estadounidense, con Axl Rose, Duff McKagan y Slash en sus filas, comenzaron con una animación en las pantallas con el logo de la banda y la inscripción "Guns N Roses - Buenos Aires". El clásico de "It's So Easy" del primer álbum empezó demoledor bajo una cortina de lluvia que dividió durante todo el concierto parte del escenario de una pequeña tarima más cercana al público.Los homenajes fueron otro plato fuerte que llegó casi al final, con la interpretación de "Wichita Lineman" de Jimmy Webb, "Wish you were here" de Pink Floyd y "Black Hole Sun" de Soundgarden en homenaje al fallecido cantante Chris Cornell.

El comienzo del cierre estuvo a cargo de "Knocking on Heaven's Door" yel final fue a puros fuegos artificiales con la balada "Patience", "Don't Cry", el cover "Whole Lotta Rosie" de AC/DC y el acostumbrado cierre con la canción "Paradise City", con coros de la tecladista Melissa Reese y un epílogo de tema extendido para concluir así un concierto de más de tres horas de duración que se prolongó hasta casi las 2 de la mañana del lunes.