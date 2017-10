"The son", petróleo sangriento

Pierce Brosnan, el actor que se hizo famoso por interpretar a James Bond y a Remington Steele, ahora encarna a un patriarca petrolero de Texas a principios del siglo XX en la serie "The Son", que se estrena esta noche, a las 22, por el canal AMC. La serie de diez episodios está basada en el best seller homónimo finalista del premio Pulitzer de Philipp Meyer, y está escrita y producida por el propio escritor de la novela, junto a Lee Shipman, Brian McGreevy y Kevin Murphy. En el elenco figuran además la actriz mexicana Paola Núñez ("Reina de corazones") y el actor español Carlos Bardem ("Celda 211", "Club de cuervos"). "The Son" (el hijo) ya se estrenó en Estados Unidos y fue un éxito, tanto que se confirmó que tendrá una segunda temporada a mediados de 2018.

La serie explora el ascenso al poder de la familia McCullough en el negocio del petróleo, hasta llegar a ser una de las familias más poderosas y ricas de Texas a principios del siglo pasado. La historia muestra la transformación de Eli McCullough (Pierce Brosnan) —el carismático patriarca de la familia y poseedor de un exitoso rancho petrolero—, que pasa de la inocencia más bondadosa hasta la violencia más calculadora, sentimiento que se ve reflejado constantemente en su forma de hacer negocios.

El clan McCullough es todo un universo. El hijo mayor de Eli, Pete (Henry Garrett), ha crecido bajo la sombra de su padre y lucha por hacerlo sentir orgulloso mientras trata de descubrir su propia identidad. La hija más querida de Pete, Jeanne (Sidney Lucas), idolatra a su abuelo y, a pesar de ser criada en un mundo dominado por hombres, rechaza la idea de existir exclusivamente para casarse y tener hijos. Al mismo tiempo, las ansias de poder de Eli lo llevan a enfrentarse con su rico vecino español, Pedro García (Carlos Bardem), algo que desencadena consecuencias que abarcan generaciones. La actriz mexicana Paola Núñez interpreta el papel de María García, la hija de Pedro. Además, a través de una serie de flashbacks, "The Son" invita los espectadores a ser partícipes del mundo de un joven Eli McCullough y la figura de su padre, el Comanche Toshaway.

Pierce Brosnan decidió protagonizar la serie en un tiempo récord. No hace ni un año estaba a punto de filmar una película en Moscú cuando se cayó la financiación. "A cambio, mi agente me mostró este maravilloso guión de una novela que conocía pero que un incendio en casa impidió que leyera hasta el final, y, como quien dice, esa misma semana estaba montando a caballo en Texas", contó el actor en una entrevista con el diario "El País".

Según anticiparon los críticos, el guión de "The Son" dista bastante de ser la novela, pero su autor, Philipp Meyer, se encargó de la adaptación de esta obra finalista al Pulitzer. "Meyer es un erudito que conoce bien la época", aseguró Brosnan. "Sabe lo que hicieron los blancos a los indios y lo que los indios hicieron a los blancos y a los mexicanos. Nuestra sociedad es brutal. Eso está en nuestro ADN, no sólo en la pantalla", explicó.

El actor de 64 años, que comenzó en la televisión con la serie "Remington Steele" en la década del 80, dice que está agradecido por su trayectoria y su trabajo. "Mis hijos son lo único que están por encima", afirmó la estrella, que es padre de cinco hijos, abuelo de tres nietos y se ha casado en dos ocasiones. "Sólo puedo sentir gratitud por un trabajo que amo y que aún me da empleo", agregó. Con esa sencillez también reconoció que el papel del patriarca que interpreta en "The Son" no era inicialmente suyo. Sólo cuando Sam Neill abandonó la serie, el ex 007 tomó su lugar. "La verdad es que llevaba tiempo buscando hacer algo en esta nueva era de la televisión", admitió.

En ese sentido, Brosnan afirmó que el cine sigue siendo "su gran pasión", pero tiene claro que mientras "los Goliats de Hollywood" sigan mandando, "el crecimiento y la gloria" está en la pantalla chica. "En la televisión son demasiadas las opciones y el lenguaje y la carga sexual que contiene me llega a echar para atrás. Pero también me parece un momento embriagador, con un poderío que no se veía en los 80", opinó, comparando esta época con esa otra era que tan bien conoció.

Si "The Son" muestra un mundo en conflicto, Brosnan como ciudadano de a pie también vive un momento crítico. "La Tierra se desangra en manos de las grandes corporaciones y la avaricia de las naciones", aseguró, mostrando su perfil de activista involucrado en temas medioambientales. "Como para Eli— bromeó en referencia a su personaje—, para mí la tierra es muy importante". El actor consideró que "vivimos en tiempos difíciles", que claramente son más críticos bajo el gobierno de Donald Trump. "Pero hay que empezar por uno mismo antes de echar toda la culpa a los otros", sentenció. "Hay que reciclar, comer orgánico, asociarte con aquellos que intentan lo mejor por la sociedad en la que vivimos empezando por tu barrio", señaló.