"S.W.A.T.", el regreso de un éxito de la década del 70

Los nostálgicos y los fans de las viejas series televisivas tienen un motivo para festejar. La señal Fox confirmó el 7 de noviembre próximo como la fecha de estreno de una remake de "S.W.A.T.", inspirada en el icónico envío de 1975 y que también tuvo dos películas: "S.W.A.T. Los hombres de Harrelson" (2003) y "S.W.A.T.: Operación especial" (2011). La propuesta da una mirada sobre temas como el racismo y el miedo en las comunidades marginales, el terrorismo, la política y la corrupción.

La serie está ambientada en Los Angeles y recorre la política, las controversias y las relaciones románticas dentro de la fuerza. Como en la original, se trata de una serie de acción dramática que acerca una mirada realista y sensible sobre hombres y mujeres que arriesgan su vida en cada intervención como parte de la unidad de elite S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics), del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD).

El envío original estaba protagonizada por Steve Forrest como el capitán Harrelson a cargo del grupo de armas y tácticas especiales. La serie seguía los parámetros de otras series policiales de la época y se plantea un problema o una situación de emergencia que sólo puede ser resuelta por Dan Hondo Harrelson y sus hombres.

La banda sonora de Barry DeVorzon fue una de las más famosas en su momento y fue recuperada casi treinta años después cuando Hollywood decidió hacer una revisión para el cine. La canción original de la serie, "Theme from S.W.A.T.", de Rhythm Heritage, fue un éxito que llegó al primer puesto en el Billboard Top 100 el 28 de febrero de 1976. La película de 2003 estuvo protagonizada por Colin Farrell, Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Jeremy Renner, Olivier Martinez y Colin Egglesfield.

Ahora esos personajes regresan en un trabajo compuesto por 13 episodios de una hora. "S.W.A.T." sigue al ex infante de marina y flamante teniente de la unidad, Daniel "Hondo" Harrelson, interpretado por Shemar Moore. Nacido y criado en un barrio marginal de la ciudad de Los Angeles, Hondo fue recientemente ascendido a líder del equipo y deberá dirigir a la unidad táctica en la aplicación de la ley en la ciudad. Dividido entre la lealtad a donde creció y la lealtad a sus hermanos de armas, Hondo tiene todo lo necesario para ser un líder y el puente entre los dos mundos.

La unidad de elite de Hondo incluye a David "Deacon" Kay (Jay Harrington) un experimentado oficial que siempre pone al equipo primero, a pesar de sentirse frustrado por no haber ganado el puesto de líder en el equipo; Jim Street (Alex Russell), un nuevo miembro engreído pero prometedor del grupo; Christina "Chris" Alonso (Lina Esco), una oficial calificada y la entrenadora canina del equipo, y Dominique Luca (Kenneth Johnson) un experto conductor que les permite entrar y salir de situaciones de alto riesgo. Supervisando la unidad, se encuentra Jessica Cortez (Stephanie Sigman), jefa directa de Hondo que valora su trabajo por encima de todo, incluyendo su relación romántica secreta con el teniente.

El equipo de Hondo tiene una intensa rivalidad con otra unidad basada en Los Angeles dirigida por Mumford (Peter Onorati), un líder agresivo a quien le gusta hacer las cosas a su manera. Con la ciudad en crisis luego de un disparo accidental a un adolescente, Hondo, un residente de toda la vida del sur de Los Angeles, se encuentra entre defender su trabajo y a la misma vez ayudar a su comunidad. El tendrá que hallar una manera de conciliar estos ámbitos y llevar ante la Justicia a una banda de anarquistas antes de que logren que la ciudad se destruya a sí misma.

Los autores y productores de algunas de las más aclamadas series de televisión y películas de acción colaboran en esta remake de "S.W.A.T.". Entre ellos se se cuentan Shawn Ryan ("The Shield"), Aaron Rahsaan Thomas ("CSI: NY"), Neal Moritz ("Prison Break"), Pavun Shetty ("New Girl"), Marney Hochman ("Timeless"), Danielle Woodrow ("Sons of Anarchy") y Justin Lin ("The Fast and the Furious". Todos ellos ahora apuestan a un producto que marcó una época en la televisión.