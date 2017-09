Sugerentes tuits de La Princesita Karina que lanzó filosas indirectas para el Kun Agüero

Karina "La Princesita" interpeló con dureza a Sergio "Kun" Agüero, después de que trascendiera que el delantero habría participado de una fiesta con modelos durante los días que estuvo en el país por su convocatoria a la selección argentina.

La cantante aprovechó un divertido mensaje que le mandó una de sus seguidoras en Twitter invitándola a celebrar su despedida de soltera. "Hola Kari, estamos con mi hermana por salir de paseo. Es mi último viernes de soltera, ¿venís?", le preguntó.

Karina aprovechó para mandarle un tiro por elevación al Kun: "Si es controlada, tal vez. A mí la fiesta de soltero/a, descontrol total, no me va. Eso de las fiestitas no me va a mí", disparó.

En otro mensaje, citó la canción Fuera, con la frase "a quien le mientes como yo y no le importa". Y el viernes publicó varias canciones tristes en Instagram . "Viernes bajonero", admitió ante la consulta de un seguidor.

Lo que trascendió es que un grupo de jugadores de la selección argentina hizo una fiesta privada en un country con varias modelos el sábado por la noche, tres días antes del partido ante Venezuela.

En esta oportunidad, gran parte de las que estuvieron en el evento privado pertenecen al staff de bailarinas de Showmatch. A la fiesta privada en un country al que asistieron Belén Pouchan, Sofía Fernández, Sofía González, entre otras. Pero no estuvieron todos los jugadores.