Steven Seagal fue denunciado por acoso sexual por una actriz de Hollywood

El actor Steven Seagal es el protagonista de un nuevo escándalo en Hollywood. Lisa Guerrero, una actriz y periodista de investigación estadounidense, reveló que fue acosada sexualmente por el protagonista de películas como "Alerta máxima", "Por encima de la ley" y "Difícil de matar".

En una entrevista con la revista Newsweek, recordó que en 1996 su mánager Lorraine Berglund la llamó para contarle que la habían convocado para un casting de la película Fire Down Below (En tierra peligrosa) del experto en artes marciales. Pero le aclaró que la audición sería en su mansión de Bevery Hills.





Guerrero sabía que esta producción sería una gran oportunidad para su carrera actoral. Sin embargo, decidió que no iría sola a realizar la prueba y fue acompañada por una asistente de la agencia, Shari Rhodes.

Seagal las recibió con una bata de seda y las llevó hasta una habitación, don Lisa leyó las escenas. "Eres fantástica", la elogió el actor. "Conduje hasta mi casa sintiéndome bastante bien con la audición", recordó sobre este episodio. Ese mismo día, su representante la llamó para decirle que el actor y productor quería darle el papel, aunque ella "debía regresar a la mansión para un ensayo privado esa noche".

Lisa se negó a esta condición. Aunque obtuvo un rol menor en Fire Down Below, el personaje principal de Sarah Kellog lo realizó Marg Helgenberger (conocida por la serie CSI). La historia no terminó ahí, ya que el protagonista la siguió hostigando durante la filmación y la invitó a su camarín.





lisa.jpg



Por segunda vez, ella rechazó la propuesta de Seagal. Finalmente, decidió no mirar la película e incluso sostiene que la escena que interpretó quedó eliminada. "Como una aspirante a actriz... ¿a quién iba a quejarme sobre la discriminación sexual? Él era el protagonista y el productor de la película?", reflexionó. Más tarde, se enteró de que Steven era famoso por "acosar" a las mujeres.









La periodista salió a contar su historia veinte años más tarde, conmovida por la avalancha de denuncias de abusos y acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein que realizaron famosas como Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, entre otras.

Guerrero no es la primera mujer en denunciar a Seagal por acoso sexual. En la década del 90, la modelo y actriz Jenny McCarthy relató en una entrevista a la revista Movieline, que la estrella de Hollywood la había acosado durante una audición, pidiéndole en repetidas ocasiones que se quitara la ropa.