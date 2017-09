"Star Trek", el aniversario de un clásico

Mientras "Star Trek II: The Wrath of Khan" ("Viaje a las estrellas II: La ira de Khan") conmemora su 35º aniversario con un regreso a las salas la próxima semana, su astro William Shatner celebra más que su historia como el Capitán Kirk en un clásico que se conoció en la década del 60 y que se transformó en una franquicia que perdura hasta la actualidad con nuevas sagas y spin off.

A los 86 años, Shatner está más ocupado que nunca, protagonizando un reality, compitiendo como jinete, viajando con un monólogo, escribiendo libros, haciendo películas -incluyendo "Relic", escrita por él y que se filmará en noviembre- y lanzando una campaña en Twitter pro caridad y bondad que llama el Proyecto Ubuntu, en referencia al concepto sudafricano de humanidad común.

"La ira de Khan" se estrenó el 4 de junio de 1982 en Estados Unidos y fue un éxito de taquilla, recaudando 97 millones de dólares a nivel mundial y es considerada una de las mejores películas de la franquicia de "Star Trek".

La exhibición de ese filme se suma al fenómeno de un producto que perdura a través de las décadas en diferente variantes. De hecho, el 25 de septiembre próximo Netflix estrenará "Star Trek: Discovery" en 188 países (salvo EE. UU. y Canadá), donde se presentará la nueva nave Discovery.

Shatner, que formó un dúo actoral con Leonard Nimoy como el Comandante Spock en la serie original que se emitió por televisión entre 1966 y 1969, aseguró que "La ira de Khan", estrenada en 1982, resiste los años. "Fue una película bellísima, disfruté hacerla, todos mis amigos estuvieron en ella. Ha pasado mucho tiempo. Muchos de los actores ya no están con nosotros, y aun así la película resiste el paso del tiempo".

Shatner es un clásico dentro de la franquicia y participó desde el relanzamiento de la saga a partir de 1979 en los filmes "Star Trek VI: Aquel país desconocido" (1991), "Star Trek V: La última frontera" (1989), "Star Trek IV: Misión, salvar la Tierra" (1986), "Star Trek III: En busca de Spock" (1984), "Star Trek: la ira de Khan" (1982) y "Star Trek: La película" (1979).

Para este actor en plena actividad, el cine no es lo único que lo apasiona. La escritura es otra de sus ocupaciones y a principios de año publicó un libro sobre caballos, está escribiendo otro sobre el hecho de envejecer y la equitación es su deporte preferido en el que compite con frecuencia.

Shatner aprovecha su fama para aportar una cuota de sensibilidad al mundo desde Twitter. Y contó cómo lo hace: "Un hombre de un pequeño pueblo, Nanaimo en Vancouver, tuitea que su hijo, que es autista, solo come pasta de una caja con imágenes de Star Wars pero que se agotaron en Nanaimo, que si alguien puede ayudarlo. Yo retuiteé eso diciendo, «Ayudemos a este hombre» y recibió miles de cajas y la compañía Kraft le propuso al joven que los ayudara en el diseño de una nueva caja». ¿Qué efecto tendrá ese detalle particular en un niño autista? La bondad con la que todos reaccionaron les cambiará el carácter para siempre. Multiplicá eso por muchos casos de gente que busca ayuda y la recibe en Twitter... Yo lo llamo el Proyecto Ubuntu. Quiero que sientas tu humanidad dando algo".

Este actor canadiense que valora el humor -"Siempre pensé que el personaje que vaya a interpretar debe tener sentido del humor. Ser demasiado serio es fatal, en mi opinión"- también muestra su costado cómico en el reality "Better Late Than Never" que estrena en enero su nueva temporada grabada en Europa.