Sorpresa en el Bailando por la renuncia del campeón Peter Alfonso

"Lo del Bailando lo hablaré en su momento pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenía decisiones tomadas para el Bailando desde el año pasado", indicó en cuanto a las versiones de Las Estrellas, donde interpretará a Lucho, el primo de Luciano Castro. "Cuando baile la próxima vez las explicaré, ya son muchos años en el Bailando".

"El año pasado tenía dudas y después le metí garra. Si hubiese pedido la final ni siquiera la producción me hubiese vuelto a llamar. Me moviliza mucho, mi equipo y en Ideas ya lo saben. El martes (por hoy) hablaremos lo que haya que hablar. Aparentemente es mi último ritmo", contó.

"Yo iba a bailar dos ritmos nada más, empezar con Flor para que no esté sola y seguir con la costumbre de que los ganadores vuelvan", explicó, y aclaró: "Voy a seguir yendo, me bajo de la pista, no del equipo".

Vigna bailará con el nuevo "famoso no conocido" luego de la salsa de a tres.