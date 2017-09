"Somos un grupo de difusión masiva con convocatoria de banda de culto"

Para contrarrestar la malasangre hay que nutrir la sangre buena. Detrás de esa idea, Ella es Tan Cargosa lanzó su quinto disco de estudio y lo presenta hoy, a las 23, en Downtown (Urquiza 1285), en un show precedido por el grupo local Elvira Rock. "Nos dieron por muertos varias veces, pero siempre estamos creciendo", dijo Rodrigo Manigot, voz líder de la banda bonaerense y compositor de las letras de "La sangre buena", un álbum que habla de pérdidas y de nuevos amaneceres.

Nunca un disco es un disco más, pero seguramente este trabajo es un punto de inflexión en la historia de la banda. Es que se trata del primer material sin la participación de Mariano Manigot, hermano de Rodrigo, y uno de los fundadores de la impronta Cargosa. "Canto con él desde el 91, es toda una vida, tanto para mí como para toda la banda es algo muy fuerte. Yo calculo que los desencuentros son todos dolorosos, pero el desencuentro con un hermano es muy fuerte, más con un hermano con el que hacés música", dijo Rodrigo, quien destacó que "siempre van a estar las puertas abiertas para su regreso".

"La sangre buena" consta de once temas y un bonus track "Del barro al oro", donde suena la única participación de Mariano en guitarra y voz. Quizá no tiene la misma luminosidad de "Polos", el más redondo de los 17 años de carrera y el que incluye hits como "En redondel" y "La banda de sonido de tu vida", de amplia rotación en radios. Pero el disco se defiende más que bien porque nunca resigna su apuesta por canciones con melodías pop y cierto guiño beatle en lo armónico, y a letras directas con la suficiente carga de nostalgia y algún que otro replanteo de la profesión de artista. Sobresalen "Las mañanas", primer corte de difusión; "Las palabras", "El mar del olvido", "Zattino" y "La sangre buena".

"Nosotros somos una banda con difusión masiva y con convocatoria de banda de culto. No sé si podremos resolver algún día esa dificultad, si es una dificultad, porque no sé si podríamos tener la convocatoria masiva que se supone por sonar en las radios de todo el país", dijo Manigot, quien agregó que tienen 120 mil oyentes mensuales en Spotify, que es "una red de streaming a la que no le prestamos la más mínima atención".

La nueva formación es ahora un cuarteto con Rodrigo en voz y guitarra, más Tano Baccega (guitarra); Lucas Kocens (bajo) y Pablo Rojas (batería), más el aporte de Germán Wiedemer, director de la banda de Andrés Calamaro y productor de los cinco discos del grupo. Ella es Tan Cargosa renueva su sangre y, como los vampiros, siempre toma vuelo de noche.

Cacho Castaña canta hoy en City Center

Cacho Castaña regresa hoy, a las 21, a City Center (bulevar Oroño y Circunvalación) para presentar su nuevo espectáculo "Tango y Chamuyo", con la participación del actor Matías Santoianni y la cantante Adriana Varela. El show tiene localidades agotadas.