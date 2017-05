Sol Pérez reveló su "drama" con la ropa, las cirugías que se hizo y por qué le dicen "la sobri"

Sol Pérez disfruta de una repentina fama que le llegó por su participación en las mañanas de TyC Sports donde presenta las condiciones del tiempo. Rápidamente se convirtió en una de las mujeres más desadas del momento y ayer estuvo invitada en la mesa de Mirtha Legrand.

En la mesa de la diva de los almuerzos fue ocasión para que la bella Sol comparta su "drama" con la ropa.

La Sobri contó que un día subió a su cuenta de Instagram una foto del look que lució en el programa de básquet de su tío (Fabián Pérez) y a las dos horas se la habían censurado. "Me dije, 'pará, hay algo que no está bien'", señaló.

Y luego confesó que esa situación se extiende en su vida cotidiana. "Me sigue pasando que no puedo salir con un short a la calle porque la gente tal vez lo ve mal. Y no está bien".

"Cada uno, con el cuerpo que tiene, tiene derecho a usar cualquier cosa", agregó la joven, que promete ser una de las revelaciones del Bailando 2017.

Cuando Sol se paró para lucir su vestido, un diseño ceñidísimo en color nude, la diva indagó: "¿Es todo natural?". "Todo natural", asintió la diosa. "La parte delantera no, pero me hubiese encantado. Soy patinadora, aunque ahora no estoy patinando", agregó, dejando en claro que su famosa cola es fruto de la actividad deportiva y no del trabajo de un cirujano, al que sí reconoció por haberla hecho más "pechocha".