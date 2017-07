Sol Pérez recordó el accidente en el que murió su abuela y cuando llamó al hombre que la mató

Sol Pérez contó con emoción cómo fue el accidente vial que le costó la vida a su abuela, que fue atropellada por un vehículo en un siniestro fatal.

"Mi abuela murió hace un año en un accidente de tránsito , la atropelló un borracho que sigue libre", había contado la chica del clima al sitio Primiciasya.com

La joven que se destaca en " Bailando por un sueño " recordó: "Mi abuela estaba yendo al médico, al hospital Bocalandro, porque tenía PAMI. Se bajó del colectivo, iba a cruzar la calle y la atropelló un auto. Lo que me dijeron fue que el hombre nunca paro ni frenó a auxiliarla".

La historia del accidente de la abuela de Sol Pérez



El accidente ocurrió a las 7 de la mañana y fue ella la primera en enterarse de esta tragedia: "Yo atendí el teléfono cuando volví de trabajar a la una del mediodía. Capaz que estuvo viva algunas horas y no me pude despedir. No sé si se sentía sola. Lo llamé a mi papá y por los nervios no sabés cómo decirle la noticia. Mi casa era un caos. Mi papá fue corriendo al Bocalandro y cuando la encuentra estaba llena de sangre con la ropa puesta. Quiere decir que ni siquiera la auxiliaron, porque sino te limpian las heridas".

Y agregó indignada: "Al hombre que la atropelló, sin hacerle un test de alcoholemia y con mi abuela recién muerta, lo dejaron ir y a las horas estaba almorzando con su familia. Ni siquiera lo dejaron demorado en una cárcel".

Y con valor relató: "Ese mismo día conseguí el teléfono del hombre que la había atropellado y lo llamé para ver si, por lo menos, me pedía disculpas. Me atendió la mujer y le dije: 'Hola me podés pasar con tu marido, porque atropelló a mi abuela y la mató. Me pasó con la hija, que me dijo: 'No sé qué historia te contaron'. Yo le dije: 'La única historia es que mi abuela está muerta y tu papá, que la acaba de matar, está en tu casa'. A los tres meses, el muchacho pidió el auto con el que mató a mi abuela".