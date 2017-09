"Silvia Süller me rompió el escroto", confesó Silvio Soldán en desopilante sketch

El legendario conductor y locutor de radio y televisión Silvio Soldán fue el protagonista del sketch de apertura del programa de Susana Giménez cuando Flora ( Antonio Gasalla ) y Gonzalez ofician de recepcionistas en la "Casa de Gobierno".

La participación comenzó con un dialogo cordial entre las empleadas públicas y el animador de "Feliz Domingo para la Juventud" y "Grandes Valores del Tango" pero cuando se escucharon los acordes de "El beso seco" de su ex, Silvia Süller, la cara de Soldán se transformó.

Reencuentro Silvio Soldan y Silvia Suller



Ahí se percató de que se trataba de Fátima Florez y se relajó. Al punto de contar el porqué de su separación: "¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco", detalló.

"Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Esto no lo sabe nadie, es primicia. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande", confesó quien también fuera pareja de la falsa médica Giselle Rímolo.

Justamente, del momento más doloroso de su vida, cuando estuvo detenido, detalló que a él no lo "manda preso Rímolo" sino que "me manda preso ella" (por Süller) ya que, a su entender "les hizo creer a las supuestas víctimas que yo era el responsable. Entonces los abogados les decían a las supuestas víctimas 'ataquen a Soldán que él tiene la plata'".