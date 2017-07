"Si fuese hombre, intentaría levantar a Marcela Kloosterboer", confesó Silvina Luna

La rosarina Silvina Luna volvió a tener una exposición tabnto con su romance con el Polaco como por su participación en "Bailando por un sueño".

"Estamos muy bien con El Polaco, nos llevamos bárbaro, tenemos muy claro lo que somos como pareja y las elecciones que toma cada uno. Con el resto no pasa nada.. cada una tiene sus mambos, una no se puede hacer cargo de los otros", expresó sobre las acusaciones de Barby Silenzi con respecto a que había sido ella quien la había "bajado" para que no bailara este año con su novio, el único con quien dijo tener fantasías.

En el programa radial de Ulises Jaitt, ella dijo que sólo tiene ojos para el Polaco al que definió con "un 10" en la cama. Si bien confesó que las mujeres no le generan nada, afirmó que "si fuese hombre me levantaría a Marcela Kloosterboer".

El reportaje fue caliente y Silvina admitió que "hubo muchos lugares donde tuve sexo", y afirmó que "en la intimidad vale todo", que "el tamaño importa", que nunca le ofrecieron plata a cambio de sexo, que en caso de vender una parte de su cuerpo "la cola me dejaría más plata" y que tiene un buen recuerdo de su primera vez pero que "pasó hace tanto" que no se acuerda.

Claro que la charla no pasó solo por el sexo, y también abordó temas más profundos y difíciles para ella como fueron sus cirugías estéticas. "Ojalá que pronto haya novedades en la justicia sobre Aníbal Lotocki, me gustaría que se haga justicia, la ley dirá. Si pudiera volver el tiempo atrás no me operaría, tuve la mala suerte de que me tocó un mal profesional, pero en su momento era más chica", se sinceró.

La escultural morocha se definió como "bastante pasional" y "muy sincera cuando alguien o algo me molesta", dijo ser habilidosa a la hora de la cocina y confesó que duerme en camisón y que "perdonaría una infidelidad". "Depende la relación. Yo fui infiel, pasé por distintas cosas, pero hoy me gustan las relaciones reales, en las que se pueda hablar todo, que haya mucha sinceridad", reflexionó Luna, para quien su asignatura pendiente es "ser mamá".