Serrano: "Me siento bendecido por lo que pasó en las redes"

"Es fácil hacerse conocido, pero es difícil mantenerse". Así lo afirma Julián Serrano, cantante, actor y uno de los youtubers más populares de Argentina. A los 23 años, participa en la tira "Golpe al corazón" de Telefe (ver aparte), acaba de grabar con los productores de Shakira y Maluma, tiene 220 millones de reproducciones y más de 2.5 millones de seguidores en su canal de YouTube, además de haber estado de novio con Oriana Sabatini, una de las chicas más lindas de Argentina. Todo eso, o gran parte, promete contar este joven nacido en Paraná en su show "Esta es mi historia", que presentará hoy, a las 17, en el Broadway (San Lorenzo 1223). Será un espectáculo interactivo, con videos, una banda en vivo y un cuerpo de baile. Serrano, además de interpretar canciones como "Yo te protejo", "Mírame", "Te extraño", "Ella baila enamorada" y "Fenómeno de redes", adelantará dos de sus últimas canciones en exclusiva para sus fans de Rosario.

—Tenés 23 años y empezaste en las redes a los 16, desarrollaste una carrera como actor, cantante y youtuber. ¿Cuál de estas actividades te define mejor?

—Creo que sería ser yo mismo, y en cuanto a la música sería pop urbano. Ultimamente estuve laburando mucho con la actuación, estuve grabando dos tiras diarias, "Quiero vivir a tu lado" y ahora "Golpe al corazón", de lunes a viernes y con grabaciones de casi diez horas por día. A veces tengo poco tiempo y trato de filmarme con mis amigos, o con mi familia que es algo más relajado. Encima el consumo en internet está subiendo cada vez más y las marcas están apostando cada vez más a las redes y eso se nota muchísimo. Así que tampoco nunca voy a abandonar las redes sociales porque eso es el presente.

—¿Cómo empezó tu afición por las redes?

—Yo siempre fui muy tímido, pero nunca tuve problemas de comunicación. Yo soy un chico bastante normal y soy un chico súper feliz, pero tenía como un presentimiento. Yo quería ser arquitecto, estudiar dirección de cine o psicología, estaba entre esas tres. Pero sabía que quizás podía hacer algo más productivo a esa edad. De última, si me hacía conocido por las redes, y mi objetivo eran 10 mil seguidores y no dos millones y medio, si me recibía de lo que fuese, tener 10 mil personas que te sigan sería una buena herramienta para pacientes o clientes. Después empecé a hacer videos para divertirme y para hacer reír a la gente. Internet estaba casi recién surgiendo. Me pareció una locura hacer un video en mi casa y hacer reír a alguien en México o España. Eso me volaba y me sigue volando la cabeza. Así apareció, haciendo mi estilo propio y algo innovador que yo sabía que internet sería el futuro, sabía que iba a ser el primero y me quería subir a la oleada apenas arrancara. Ahora está lleno de youtubers e influencers por todos lados, pero yo quería ser el primero.

—La alta exposición es estimulante, pero ¿cómo manejás estar sometido a la mirada de las dos millones y medio de personas que te siguen?

—Al comienzo era una persona bastante tímida, pero después arranqué mostrando mi cara que ya era raro en ese momento porque no estaba Instagram, Facebook ni Twitter, solamente era YouTube, entonces subir tu cara, hablando a una cámara, en ese momento era prácticamente una locura. Sabía que me iba a comer puteadas y bardeadas. De hecho de 20 comentarios, 18 eran bardeándome, pero en cierto punto era como una forma de entrenarme. Creo que la vida a veces te complica las cosas porque el día de mañana vas a tener cierta recompensa por haber sido perseverante. Lo bueno tarda en llegar y es complicado de conseguir, así que lo veía por ese lado.

—Hoy las películas de Netflix se exhiben en festivales internacionales de cine, se producen series para internet, Cine.Ar ofrece contenido audiovisual nacional en línea y los medios se adaptan a la transformación tecnológica. ¿Qué pensás de eso, sobre todo trabajando en una telenovela clásica en un canal de aire?

—Yo particularmente leo muchísimos diarios on line, me encanta el periodismo, las noticias, estoy todo el tiempo informándome, pero por redes sociales, y diario si lo consigo en un café, está bueno también leerlo porque tampoco es que somos tan adictos a los celulares... si tenemos un par de libros los leemos para que no se nos sequen los ojos prácticamente (risas). Pero es lo que está sucediendo ahora y lo que va a seguir sucediendo. No creo que internet elimine el papel, la radio ni la televisión porque son todos medios de comunicación, e internet es uno más. Está bueno hacerlo a favor, no pensarlo como tele versus internet, sino globalizar todo, que es lo que hacen muchos canales que tienen un canal de YouTube y ahí suben contenidos. Nosotros subíamos "Quiero vivir a tu lado", tenía 300 mil reproducciones en un día, y eso sería tres puntos de rating más, que es lo que queda. Entonces hay que saber usarlo de esa manera y saber manejarse. Tampoco me parece que es el final de la televisión.

—Vos sos de Paraná, ¿cuándo decidiste irte a Buenos Aires?

—Yo tenía pensado venir a Buenos Aires desde muy chiquito porque me encantaba la ciudad, la arquitectura, el cine. Sabía que iba a terminar en Buenos Aires, pero no sabía cómo. Cuando me llamó Cris Morena para "Aliados" y me vine a vivir no pude creer el golazo. Fue la mejor forma de venir. Encima estaba con tres amigos más del interior que eran músicos y nos llevábamos recontra bien. La verdad que tuve bastante suerte. Me siento bendecido por lo que pasó en las redes, por Cris Morena y por los proyectos que están surgiendo, porque la gente me eligió y me sigue eligiendo. Hay chicos muy chicos que me acaban de conocer y me siguen. Estoy re contento por eso, porque es fácil hacerse conocido pero es difícil mantenerse.

—Así como las redes facilitan que tu trabajo se conozca, también tenés mucha competencia...

—Dicen que la televisión es competitiva pero internet es peor porque es al instante. El rating a veces puede ser medio mentiroso porque se mide de una forma medio extraña, pero en internet se mide tal cual es, y como cualquiera puede subir contenidos se hace más difícil. Y no cualquiera puede hacer un programa de televisión, en cambio en internet sí cualquiera puede subir contenidos. De ahí a que a la gente le guste y lo comparta, son pocos los que pueden conseguirlo, pero,sí, hay bastante competencia.

—¿Qué responsabilidad supone que te sigan dos millones y medio de personas?

—En un primer momento hablaba de lo que me daba ganas, pero ahí tenía 4.500 reproducciones. Cuando empecé a tener 10 ó 20 mil me empecé a cuidar, y cuando llegaba a 500 mil era como ¡wow! También me dí cuenta de eso cuando en la calle me paraban chicos de 10 ó 12 años. Ahí empezás a sentir cierta responsabilidad, no porque antes no lo hiciera sino porque me daba cuenta que había chicos muy jóvenes, eran muy susceptibles a lo que pudiera decir y los chicos son como una esponja. Entonces empecé a cuidar ciertas cosas que decía.

—En "Aliados" conociste a Oriana Sabatini, y en el video "Yo te protejo" hablás justamente de una separación, ¿cómo se vive esa separación mediática después de tres años de relación?

—Bien, y la verdad que cuando me puse de novio con Ori no sabía que era tan mediática. Sabía quiénes eran los padres, pero no los conocía tanto. Y son excelentes, muy buenas personas. Cuando me puse de novio y empezó a salir por todos lados dije, uy, chau... por la repercusión que tenía en los medios tradicionales.

—¿En qué te inspirás para escribir las letras?

—Muchos de los raps que escribo son cosas que les pasaron a personas muy cercanas a mí y otras las hago buscando la musicalidad de las palabras para que sea más bailable, pero depende de lo que quiera transmitir. Ahora las canciones nuevas que voy a sacar tienen rap, un poco de reggaeton y una influencia nueva que la estamos creando y que la hicimos en Medellín, en Colombia. La quiero sacar cuando antes y de hecho hoy se van a escuchar dos de las tres que no están en internet, ni YouTube, ni Spotify. Son exclusivas para la gente que vaya al teatro, y se llaman "Hasta mañana" y "Te confieso".

—Esos son los temas que grabaste con los productores de Shakira y Maluma...

—Estábamos buscando productores locales de reggaeton y le mandamos material a uno excelente de Miami, le encantó el perfil, así que nos dio el okey para grabar un par de canciones en Miami, y una fue "Vida tranquila". Fue éxito con casi 5 millones de reproducciones en Spotify y se escuchó en boliches. Así conocimos a los productores de Shakira, le mostramos esa canción, lo que estamos haciendo, y era la primera vez que trabajaba con alguien de Argentina. Viajamos a Medellín, con producciones increíbles y son muy buena gente, así que estamos muy contentos.

Entre el éxito de "Golpe al corazón" y los planes para el futuro

En "Golpe al corazón" Julián Serrano interpreta a Alejo, que tiene una relación con el personaje de Laura Laprida. "Cuando me llamaron estaba en «Quiero vivir a tu lado», pero tenía ganas de hacerlo. Me acuerdo mirábamos «Dulce amor» con mi ex, que es rosarina, y ahora me causa cierta amoción estar grabando con Seba Estevanez, que es un tipazo, con todo el mundo, con un ambiente de trabajo espectacular, desde los productores a los técnicos, maquillaje, vestuario. Es un equipo de muy buena gente". Según contó, esta experiencia se suma a los shows y a las grabaciones que lanza en YouTube. Y no descarta más planes para el futuro. "Me gusta mucho la actuación y el canto y puedo hacer las dos cosas, termino medio agotado, pero me apasiona", contó y añadió que "también la influencia en redes, porque es el futuro" es otra de sus prioridades ya que "las nuevas generaciones miran todo por el celular o por la tablet, así que eso está genial. Después, de acá a diez años, si puedo meterme en el mundo empresarial me parecería interesante. Estoy todo el tiempo exigiéndome creatividad", completó.