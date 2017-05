Seguir hasta que "las patas aguanten"

Marcos Mundstock le confesó a Escenario la "lista de temas" completa de "Gran reserva", en la que se destacan hits de shows anteriores como "Entretenicencia familiar", el bolero "Perdónala", "El San Ictícola de los peces", "La hora de la nostalgia" y "La balada del 7º Regimiento". "Nuestra rutina es la misma: programar giras con dos años de anticipación y mejorar noche a noche, que fue siempre así", dijo el hombre de voz inconfundible. Al hablar del futuro de Les Luthiers, indicó: "Calculá que a nuestras edades no tenemos planes de decir que algún día vamos a conseguir tal cosa. Queremos mantener lo que tenemos con el mismo brillo y la misma alegría, que es enorme, el tiempo que las patas aguanten. Lo que más me gusta en la vida es subirme al escenario y hacer la función. Y si, inmodestamente, es algo muy lindo que tenemos: ¿por qué no lo vamos a seguir luciendo?"