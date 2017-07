Se viene un disco nuevo de Trent Reznor

El grupo estadounidense Nine Inch Nails lanzó "This Isn't The Place", segundo simple del ep "Add Violence", con fecha de salida para este viernes. A través de sus redes sociales, la banda que funciona como alterego de Trent Reznor dio a conocer esta nueva pieza ambiental, con las partes vocales reducidas al mínimo, cinco días después de lanzar "Less Than", una canción con un beat y una lírica más cercana a las producciones anteriores. A comienzo de año,

NIN sacó el ep "Not The Actual Events" y hace dos semanas participó con un tema en el capítulo 8 de "Twin Peaks", en una nueva etapa de la relación entre Reznor y David Lynch.

El realizador de "El Hombre Elefante" ya había dirigido en 2014 el video de "Come Back Hunted", corte difusión del último disco de los estadounidenses, "Hestiation Marks".