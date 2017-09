San Sebastián se viste de gala para distinguir a figuras de habla hispana

En su 65ta edición, el Festival de Cine de San Sebastián honrará con los premios Donostia al actor argentino Ricardo Darín, la actriz italiana Monica Belluci y la directora belga Agnès Varda. Mientras que Antonio Banderas recibió anteayer el Premio Nacional de Cinematografía y Paz Vega el premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino.

El director Wim Wenders y la actriz sueca Alicia Vikander inauguraron el Festival de Cine de San Sebastián con la película "Submergence" ("Inmersión") y asoman como las estrellas principales de uno de los encuentros más influyentes del séptimo arte. Wenders y Vikander posaron juntos para la prensa y algunos fans horas antes del estreno del filme, coestelarizado por el actor escocés James McAvoy.

La cinta, que compite por la Concha de Oro, rodada en Berlín, Madrid, Toledo y distintas localizaciones francesas, se basa en la novela homónima del corresponsal de The Economist J.M. Ledgard y sigue a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa francesa.

Es una historia de amor entre polos opuestos coproducida por Alemania, Francia y España, y musicalizada por el español Fernando Velázquez.

Entre otras estrellas internacionales, James Franco presentará su primera película como director, "The Disaster Artist", una comedia que también protagoniza, y Glenn Close cerrará la sección oficial con la película "The Wife" ("La buena esposa"), del director sueco Bj"rn Runge.

España estará representada en la sección oficial con tres cintas, la estadounidense "Life & Nothing More" ("La vida y nada más"), el segundo largometraje del realizador español Antonio Méndez Esparza; "Handia", de Jon Garaño y Aitor Arregi, director y guionistas de "Loreak"; y "El autor", de Manuel Martín Cuenca.

Fuera de la sección oficial habrá títulos como "Loving Pablo", dirigida por Fernando León de Aranoa, sobre el romance del narcotraficante Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo. La cinta es protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes asistirán a la clausura de Perlas en el velódromo.

Dentro de esa sección de Perlas, que recoge cintas proyectadas con éxito en otros festivales europeos, también se presentarán "Mother!" de Darren Aronofsky, "Happy End" de Michael Haneke y "The Florida Project" de Sean Baker, una de las más aplaudidas películas en el pasado Festival de Cannes. En secciones paralelas se verá a Arnold Schwarzenegger, como productor de "Wonders of the Sea 3D".

Este año el festival ha decidido incluir en el cartel dos series de televisión muy anticipadas: el thriller ambientado en el Siglo de Oro español "La Peste", dirigido por Alberto Rodríguez; y "Vergüenza", una comedia de autor que protagonizan Malena Alterio y Javier Gutiérrez, dirigida por Juan Cavestany y Alvaro Fernández Armero.

La entrega de los Premios Donostia se hará en días y lugares diferentes. Ricardo Darín lo recibirá mañana en el marco de la presentación de "La cordillera". La película, dirigida y escrita por Santiago Mitre, fue presentada en el Festival de Cannes este año y su historia transcurre en una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile. El actor estadounidense John Malkovich se lo entregará a Monica Belluci pasado mañana en el Velódromo y la directora Agnès Varda lo recibirá en una ceremonia más discreta en el Teatro Victoria de Eugenia.

El Festival de Cine de San Sebastián cerrará el sábado con la presencia de Glenn Close y la proyección de la película ganadora de la Concha de Oro.

Elsa Fraile

Associated Press